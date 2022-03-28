第94届奥斯卡得奖名单

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（法新社洛杉矶27日电） 第94届奥斯卡金像奖颁奖典礼今天在杜比剧院（Dolby Theatre ）举行，以下为得奖名单。

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●最佳影片

「乐动心旋律」（CODA）

●最佳导演

珍康萍（Jane Campion）/「犬山记」（The Power of the Dog）

●最佳男主角

威尔史密斯（Will Smith）/「王者理查」（King Richard）

●最佳女主角

洁西卡雀丝坦（Jessica Chastain）/「神圣电视台」（The Eyes of Tammy Faye）

●最佳男配角

特洛伊科特苏尔（Troy Kotsur）/「乐动心旋律」（CODA）

●最佳女配角

亚莉安娜黛博塞（Ariana DeBose）/「西城故事」（West Side Story）

●最佳原创剧本

「贝尔法斯特」（Belfast）

●最佳改编剧本

「乐动心旋律」（CODA）

●最佳动画片

「魔法满屋」（Encanto）

●最佳动画短片

「雨刷爱情」（The Windshield Wiper，暂译）

●最佳国际影片（旧称最佳外语片）

「在车上」（Drive My Car）/日本

●最佳原创歌曲

No Time To Die/「007：生死交战」（No Time To Die）

●最佳原创配乐

「沙丘」（Dune）

●最佳音效

「沙丘」（Dune）

●最佳纪录长片

「灵魂乐之夏」（Summer of Soul）

●最佳摄影

「沙丘」（Dune）

●最佳剪辑

「沙丘」（Dune）

●最佳视觉效果

「沙丘」（Dune）

●最佳艺术指导

「沙丘」（Dune）

●最佳服装设计

「时尚恶女：库伊拉」（Cruella）

●最佳妆发

「神圣电视台」 （The Eyes of Tammy Faye）

●最佳实景短片

The Long Goodbye

●最佳纪录短片

「篮球女王」（The Queen of Basketball，暂译）。

© 2022 AFP