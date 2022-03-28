第94届奥斯卡得奖名单
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（法新社洛杉矶27日电） 第94届奥斯卡金像奖颁奖典礼今天在杜比剧院（Dolby Theatre ）举行，以下为得奖名单。
●最佳影片
「乐动心旋律」（CODA）
●最佳导演
珍康萍（Jane Campion）/「犬山记」（The Power of the Dog）
●最佳男主角
威尔史密斯（Will Smith）/「王者理查」（King Richard）
●最佳女主角
洁西卡雀丝坦（Jessica Chastain）/「神圣电视台」（The Eyes of Tammy Faye）
●最佳男配角
特洛伊科特苏尔（Troy Kotsur）/「乐动心旋律」（CODA）
●最佳女配角
亚莉安娜黛博塞（Ariana DeBose）/「西城故事」（West Side Story）
●最佳原创剧本
「贝尔法斯特」（Belfast）
●最佳改编剧本
「乐动心旋律」（CODA）
●最佳动画片
「魔法满屋」（Encanto）
●最佳动画短片
「雨刷爱情」（The Windshield Wiper，暂译）
●最佳国际影片（旧称最佳外语片）
「在车上」（Drive My Car）/日本
●最佳原创歌曲
No Time To Die/「007：生死交战」（No Time To Die）
●最佳原创配乐
「沙丘」（Dune）
●最佳音效
「沙丘」（Dune）
●最佳纪录长片
「灵魂乐之夏」（Summer of Soul）
●最佳摄影
「沙丘」（Dune）
●最佳剪辑
「沙丘」（Dune）
●最佳视觉效果
「沙丘」（Dune）
●最佳艺术指导
「沙丘」（Dune）
●最佳服装设计
「时尚恶女：库伊拉」（Cruella）
●最佳妆发
「神圣电视台」 （The Eyes of Tammy Faye）
●最佳实景短片
The Long Goodbye
●最佳纪录短片
「篮球女王」（The Queen of Basketball，暂译）。
© 2022 AFP