第94届奥斯卡得奖名单

(法新社洛杉矶27日电) 第94届奥斯卡金像奖颁奖典礼今天在杜比剧院(Dolby Theatre )举行,以下为得奖名单。

●最佳影片

「乐动心旋律」(CODA)

●最佳导演

珍康萍(Jane Campion)/「犬山记」(The Power of the Dog)

●最佳男主角

威尔史密斯(Will Smith)/「王者理查」(King Richard)

●最佳女主角

洁西卡雀丝坦(Jessica Chastain)/「神圣电视台」(The Eyes of Tammy Faye)

●最佳男配角

特洛伊科特苏尔(Troy Kotsur)/「乐动心旋律」(CODA)

●最佳女配角

亚莉安娜黛博塞(Ariana DeBose)/「西城故事」(West Side Story)

●最佳原创剧本

「贝尔法斯特」(Belfast)

●最佳改编剧本

「乐动心旋律」(CODA)

●最佳动画片

「魔法满屋」(Encanto)

●最佳动画短片

「雨刷爱情」(The Windshield Wiper,暂译)

●最佳国际影片(旧称最佳外语片)

「在车上」(Drive My Car)/日本

●最佳原创歌曲

No Time To Die/「007:生死交战」(No Time To Die)

●最佳原创配乐

「沙丘」(Dune)

●最佳音效

「沙丘」(Dune)

●最佳纪录长片

「灵魂乐之夏」(Summer of Soul)

●最佳摄影

「沙丘」(Dune)

●最佳剪辑

「沙丘」(Dune)

●最佳视觉效果

「沙丘」(Dune)

●最佳艺术指导

「沙丘」(Dune)

●最佳服装设计

「时尚恶女:库伊拉」(Cruella)

●最佳妆发

「神圣电视台」 (The Eyes of Tammy Faye)

●最佳实景短片

The Long Goodbye

●最佳纪录短片

「篮球女王」(The Queen of Basketball,暂译)。

© 2022 AFP