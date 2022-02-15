第94届奥斯卡颁奖典礼 艾米舒默等3女星担纲主持

（法新社洛杉矶15日电） 根据今天证实的消息，3月举行的奥斯卡金像奖（Oscars）颁奖典礼将由3位好莱坞知名喜剧女星艾米舒默、汪妲赛克丝和蕾吉娜霍尔共同主持，反映主办单位加紧努力吸引观众回笼。

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这将是2018年以来奥斯卡颁奖典礼首度有主持人，且是1987年以来再度见到3位主持人，更是史上首次3位主持人全是女性。

今年颁奖典礼主持人消息是在美国广播公司（ABC）晨间新闻谈话节目「早安美国」（Good Morning America, GMA）宣布，美国广播公司负责转播3月27日登场的第94届奥斯卡颁奖典礼。

「早安美国」今天播出艾米舒默（Amy Schumer）的一段自拍影片，她说：「我不确定是谁认为这是个好点子，但是我将主持奥斯卡颁奖典礼，还有我的好友汪妲赛克丝（Wanda Sykes）和蕾吉娜霍尔（Regina Hall）。我最好得去看些电影了。」

奥斯卡颁奖典礼近几年收视率大跌，最近一次有主持人是2018年由深夜秀主持人吉米金摩（Jimmy Kimmel）担纲。

隔年的奥斯卡颁奖典礼改采无主持人形式受到赞赏，甚至吸引艾美奖（Emmys）等其他颁奖典礼仿效；但其后几年，这种形式的奥斯卡颁奖典礼却被批评缺乏焦点和幽默。

去年的奥斯卡奖主要颁给制作规模较小的艺术电影，例如赢得最佳影片的「游牧人生」（Nomadland）；而当时的颁奖典礼收视率则再创新低，比2020年的原本史上最低纪录再锐减56%。

今年的奥斯卡颁奖典礼将回到传统地点好莱坞的杜比剧院（Dolby Theatre）举行，日期则比往年延后，有报导说，这是为了避开2月举行的北京冬季奥运，以及2月13日在洛杉矶举行的职业美式足球联盟NFL年度冠军赛超级杯（Super Bowl）。

© 2022 AFP