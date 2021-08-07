策划暗杀缅甸驻联大使 美起诉两名缅籍男子

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（法新社纽约6日电） 美国检方今天表示，两名策划攻击缅甸驻联合国大使觉莫敦的缅甸公民已遭起诉。觉莫敦长年公开支持缅甸民主运动，也曾公开拒绝军政府要求他辞职的命令。

美国官员表示，调查人员发现，2名嫌犯曾讨论雇用杀手，以迫使觉莫敦（Kyaw Moe Tun）辞职，如果对方拒绝，就要痛下杀手。

纽约南区地方法院检察官史特劳斯（Audrey Strauss）表示，这两人「密谋严重伤害或杀害缅甸驻联合国大使，企图在美国国土上攻击外国官员」。

联邦调查局（FBI）代理助理局长马奎尔（Jacqueline Maguire）表示，得知大使居住的纽约市北部郊区韦斯切斯特郡（Westchester County）可能发生暗杀事件后，执法人员已「迅速而勤奋地」采取行动。

据法院文件，FBI于3日接获上述攻击相关线报。

马奎尔透过声明指出：「我们的法律适用国内的每个人，嫌犯如今将面临涉嫌违反法律的后果。」

现年28岁的漂亨图（Phyo Hein Htut，音译）和20 岁的叶亨佐（Ye Hein Zaw，音译）遭韦斯切斯特郡法院起诉，最高可能遭处5年监禁。

检方指出，漂亨图曾联系泰国1名与缅甸军方有往来的军火商，且漂亨图是军政府派驻纽约的联合国代表团成员。

觉莫敦于2020年10月就任缅甸驻联合国大使。今年2月26日，他在联合国大会公然与军政府划清界线，还敦促各国动用「任何必要手段」翻转缅甸军方2月1日发动的政变。

军政府随即以觉莫敦不服从国家命令和指示等理由将他解职，并另派常驻副代表丁貌奈（Tin Maung Naing）担任临时代办。

© 2021 AFP