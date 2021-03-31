策划水门案以助尼克森 前FBI探员李迪辞世

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（法新社华盛顿30日电） 美国媒体报导，协助策划于1972年闯入水门大厦民主党办公室的前联邦调查局（FBI）探员李迪（G. Gordon Liddy）今天辞世，享寿90岁。这起丑闻导致当时总统尼克森黯然下台。

李迪在尼克森（Richard Nixon）竞选连任期间，策划两起闯入民主党全国代表大会（Democratic National Convention）办公室的行动。

在首次行动中，李迪负责监督人手在民主党办公室内装设窃听器，以助尼克森阵营了解对手麦高文（George McGovern）的计画。数周后，李迪再度派遣人马回到办公室，然而当场落网、形迹败露。

李迪以窃盗、窃听与共谋罪遭到起诉，被判处6至20年徒刑，但在民主党籍总统卡特（Jimmy Carter）减刑下，只服刑52个月便出狱。尼克森因水门案下台后，由副总统福特（Gerald Ford）继任总统一职，但他在之后的大选败给卡特。

李迪出狱后，撰写数本惊悚小说和写实文学，其中包括他对水门案的自述和入狱经历；他后来也是广播谈话节目的常客，甚至曾在警匪电视影集「迈阿密风云」（Miami Vice）中客串。

李迪的儿子告诉「纽约时报」，李迪在位于维吉尼亚州的女儿家中过世。家属说，李迪死因无关2019冠状病毒疾病（COVID-19），他生前饱受巴金森氏症所苦。（译者：陈怡君/核稿：曾依璇）

© 2021 AFP