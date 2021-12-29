筛Omicron 美FDA：居家快筛试剂准确度降

（法新社华盛顿28日电） 美国食品暨药物管理局（FDA）今天表示，COVID-19（2019冠状病毒疾病）家用快筛试剂在筛检Omicron变异株上，可能比起检测先前病毒株更易验出伪阴性。

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美国的COVID-19确诊病例大幅攀升，但专家说，由于检验量能短缺、等待更精确的核酸检测（PCR）排队时间拉长，以及家用试剂供应严重不足，感染病毒数遭到低估。

FDA在声明中说，正在与美国国家卫生研究院（NIH）合作，研究家用试剂筛检含有Omicron变异株病患样本的性能。家用快筛试剂也称为「抗原快筛」。

FDA表示：「初步数据显示，抗原快筛的确能侦测到Omicron变异株，但敏感度可能下滑。」敏感度指的是检测试剂能验出阳性的可能性有多大。

FDA表示，将持续授权使用抗原快筛，透过检测新型冠状病毒的表面蛋白验出病毒，民众应持续根据指示使用抗原检测。

举例来说，一些快筛试剂指示使用者在一定时间内进行两次采检，以证实阴性结果。

如果有人用快筛试剂验出阴性，但据信先前可能感染COVID-19，无论是因为出现染疫症状或曾接触到病毒，仍建议他们进行PCR等「黄金标准」分子检测。中央社（翻译）

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