签证取消遭澳洲驱逐出境 WTA声援捷克选手沃拉科娃

（法新社墨尔本12日电） 捷克女网选手沃拉科娃因「令人遗憾」的相同理由，落入跟塞尔维亚名将乔科维奇一样的处境，遭澳洲拘留并驱逐出境。世界女子职业网球协会（WTA）今天说，沃拉科娃没有做错任何事。

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澳洲网球公开赛将于17日开打，沃拉科娃（Renata Voracova）与球王乔科维奇（Novak Djokovic）在出示COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗接种豁免资格后，签证都遭取消。

38岁的沃拉科娃起初获准入境澳洲，甚至在澳网热身赛在墨尔本打了一场混双比赛。

但她之后被送到墨尔本的拘留中心，与乔科维奇一同等待澳洲当局的裁决出炉。

沃拉科娃8日离开澳洲，但乔科维奇留下来，打赢留在澳洲的官司。

世界女子职业网球协会（WTA）表示，WTA认为所有选手都应该接种疫苗，并支持澳洲的移民政策。

WTA在声明中又说：「选手遵循经批准且获授权的程序，取得为进入澳洲的医疗豁免，但过去几天却经历混乱状况，令人感到遗憾。」

「沃拉科娃遵守这些规定与程序，在她抵达时获准入境，参加了一场比赛，之后她的签证却突然遭取消，她没有做错任何事。」

© 2022 AFP