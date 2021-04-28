篮网击败暴龙 拿下NBA东区首张季后赛门票

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（法新社坦帕27日电） 杜兰特（Kevin Durant）和詹姆斯（Mike James）今天关键时刻的得分，让美国职篮NBA布鲁克林篮网116比103击败多伦多暴龙，篮网赢球后也收下首张东区季后赛门票。

篮网目前战绩42胜20败，暂居东区龙头位置；暴龙则以26胜36败排在东区倒数第4。但两队此役之前的两次交手，都是暴龙拿下胜利。

篮网今天在第4节一度84比90落后，眼看要吞下对战3连败，被暴龙在本季横扫。但杜兰特和身上只有10天短约的詹姆斯这一节各贡献7分，篮网并靠一波22比6猛攻，为比赛胜负定调。

篮网今天上场的8人中，仅厄文（Kyrie Irving）得分不到两位数，进帐9分。葛林（Jeff Green）攻下全队最高的22分；杜兰特有17分10篮板的「双十」表现；替补的葛里芬（Blake Griffin）也抢下17分；哈里斯（Joe Harris）、沙米特（Landry Shamet）分别贡献16分、14分；替补的詹姆斯、强生（Tyler Johnson）分别有11分、10分入袋。詹姆斯还另外送出全场最多的8次助攻。

篮网今天三分线外45投18中，命中率刚好4成，其中哈里斯9次出手命中4球，葛林、杜兰特也分别砍进3记三分球。

暴龙的劳瑞（Kyle Lowry）、阿努诺比（OG Anunoby）分别轰下24分、21分；柏奇（Khem Birch）有13分14篮板的「双十」成绩；替补的佛林（Malachi Flynn）也斩获13分；范佛利特（Fred VanVleet）、西雅坎（Pascal Siakam）分别获得11分、10分。

© 2021 AFP