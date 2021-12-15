篮网哈登等7球员无法出赛 NBA疫情愈演愈烈

（法新社纽约14日电） 篮网今天传出有球星哈登在内的7人，因触发联盟有关COVID-19的健康安全规定无法出赛，湖人也因后卫何顿-塔克染疫而取消练球，让疫情在NBA有愈演愈烈的趋势。

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美国职篮NBA布鲁克林篮网今天在主场迎战多伦多暴龙，能上场的球员只有刚好达到联盟规定下限的8人，因为他们阵中有7名球员触发联盟有关COVID-19（2019冠状病毒疾病）的相关条例而无法上场。 这些受限的球员包括哈登（James Harden）和布朗（Bruce Brown），他们是在篮网今天稍早宣布先发球员阿德雷奇（LaMarcus Aldridge）和班布里（DeAndre' Bembry）将缺席本日的比赛后，才确定无法出赛。 卡特（Jevon Carter）和强生（James Johnson）也在今天被放进因COVID-19而无法上场的名单中，米尔塞普（Paul Millsap）则已在昨天被放进那份名单。 在今天的比赛开打前，篮网总教练奈许（Steve Nash）表示：「当然，这很不幸。」他也说道：「对我们来说，还算幸运的是，他们大体上没有出现症状，但他们需要在一段时间内接受筛检，且检测结果必须是阴性，我们的阵容才能再次完整。」

另外，洛杉矶湖人取消了他们到客场挑战达拉斯独行侠前的最后一次练球。 根据体育电视频道ESPN报导，湖人球员被要求得做两次COVID-19筛检，且检测结果必须是阴性，才能前往德州对决独行侠。 在此同时，何顿-塔克（Talen Horton-Tucker）将隔离10天，或是在24小时内两度采验呈阴性反应，才能重回球场比赛。

NBA昨天宣布公牛今天对上底特律活塞、以及16日对上暴龙的比赛，都因为防疫问题而延后。这是本季首次有比赛延后。 NBA当时表示，公牛有10名球员和「球团其他工作人员」触发联盟有关COVID-19的健康安全条例，因此不能参与比赛。

© 2021 AFP