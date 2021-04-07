篮网抢东区龙头 迎回杜兰特伤了哈登

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（法新社纽约6日电） 跟费城76人争NBA东区龙头的布鲁克林篮网，虽然主力之一的杜兰特本周可望伤愈归队，但另一要角哈登因右腿筋拉伤恐将休兵10天。

美国职篮NBA布鲁克林篮网将杜兰特（Kevin Durant）放在明天对上纽奥良鹈鹕一役的可上场球员名单中，若他能上场，将是他自2月13日以来首度出赛。

然而，篮网如今是一则以喜一则以忧，因为随着迎回杜兰特，他们也确定哈登（James Harden）有拉伤的问题，将因此缺席数场比赛。

篮网在声明中说：「哈登今天稍早接受核磁共振（MRI）检查后，发现右腿筋有拉伤情况，他将持续休养，且会被放在10天伤兵名单。」

在昨天篮网击败纽约尼克的比赛中，哈登只打4分钟就表示自己右腿筋有紧绷的情况，之后就提前退场。

31岁的哈登，先前就因为一样的伤势休息过一段时间，归队后也才打了两场，就又感到不适。

篮网总教练奈许（Steve Nash）表示，哈登已经被移出明天的比赛名单。

奈许说：「这只是我们为了保护他所做的预防措施，他对此感到十分挫折，但如果可以避免的话，我们不会冒险（让他上场），我认为正确的决定就是不要冒任何的险。」

1月的交易大限前，篮网在最后一刻从休士顿火箭手中盘来哈登，让他跟杜兰特、厄文（Kyrie Irving）组成「三巨头」。

昨天击败尼克，篮网以35胜16败的成绩坐上东区龙头宝座。

© 2021 AFP