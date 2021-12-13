篮网杜兰特独撑大局 狂飙51分轰倒活塞

（法新社底特律12日电） 杜兰特（Kevin Durant）今天远投进切无往不利，在他狂轰51分的带领下，美国职篮NBA布鲁克林篮网在客场以116比104击败底特律活塞。

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杜兰特今天狂砍51分，打破底特律小凯萨体育馆（Little Caesars Arena）的纪录，过去葛里芬（Blake Griffin）曾在这里拿下50分，现在他是篮网的一员，今天他替补打了9分钟，有1分、2篮板、1助攻、1阻攻的表现。

杜兰特今天还传出9次助攻、抓下7个篮板，率篮网在最近4场比赛中拿下第3胜。

米尔斯（Patty Mills）为篮网挹注18分、5助攻，阿德雷奇（LaMarcus Aldridge）贡献15分，汤玛斯（Cam Thomas）则是进帐13分。

篮网今天让阵中明星后卫哈登（James Harden）轮休。

康宁汉（Cade Cunningham）攻下活塞全队最高的26分，另有8个篮板、6次助攻和3次抄截，杰克森（Frank Jackson）斩获25分，李伊（Saben Lee）赞助17分、6篮板、6助攻、3抄截。

活塞头号得分手葛兰特（Jerami Grant）此役因为拇指伤势高挂免战牌，他可能因此缺席至少6周时间。

© 2021 AFP