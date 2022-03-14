篮网险胜尼克 厄文得以观众身分进场众球星哗然

（法新社华盛顿13日电） 美国职篮NBA布鲁克林篮网今天靠球星杜兰特（Kevin Durant）狂轰53分带领，110比107险胜来访的纽约尼克。拒打疫苗而无法上场的篮网控卫厄文因可以观众身分进场引发哗然。

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依纽约市的COVID-19疫苗强制施打规定，厄文（Kyrie Irving）因拒打疫苗，不能在纽约自家的巴克莱中心（Barclays Center）主场或尼克的麦迪逊花园广场（Madison Square Garden）球馆比赛。

但纽约市在疫情趋缓松绑防疫规定后，厄文反而能以观众身分进场，这种漏洞让包括詹姆斯（LeBron James）在内许多球星哗然。

詹姆斯推文：「这简直莫名其妙。他们先前说防疫常识如此，我们也都遵循了，到头来却不是这么回事。」

连身为厄文队友的杜兰特也不以为然。他赛后说：「这太荒唐了，我一点都不明白，这等于现在会有少数没打疫苗的人在我们的主场，规定也不用遵守了，对吗？」

「这毫无道理，现在没打疫苗的人可以跑进来，他们有在担心我们的安全吗，我真不懂，大家全都愣了，我想世界很多人当下也跟我们一样不解，季初大家对防疫规范莫衷一是，现看来真是蠢极了。」

厄文只能在一些客场出赛，加上新转入的前锋西蒙斯（Ben Simmons）还没首秀，篮网现在全部的重担都在杜兰特身上。他今天砍进53分，外带6篮板9助攻，终场前56.3秒的三分球更让一路饱受尼克纠缠的篮网吃下定心丸。

© 2022 AFP