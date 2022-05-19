米开朗基罗裸体素描拍卖创纪录

（法新社巴黎18日电） 米开朗基罗（Michelangelo）首幅已知的裸体素描今天在法国巴黎佳士得拍卖会以2300万欧元（约新台币7.1亿元）落槌，创下这位文艺复兴巨匠画作的拍卖纪录。

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这幅15世纪晚期的素描，以钢笔和棕色墨水勾勒一名裸体男子站在另两人前面的模样，画作不知去向一个多世纪后，最近在法国私人收藏中发现。

包括买家佣金在内，这幅素描的拍卖价，远超过2000年伦敦佳士得（Christie's）以950万欧元拍出米开朗基罗画作「复活的基督」（The Risen Christ）的价格，但低于3000万欧元的标价。

佳士得古代和19世纪绘画部门主管里哈尔（Helene Rihal）拍卖前告诉法新社：「私人手中的米开朗基罗画作不到10幅。」这幅素描上次出售，是1907年在巴黎的德鲁奥酒店（Hotel Drouot）。 佳士得指出，这幅裸体素描保存非常完好，画作部分内容取材自马萨乔（Masaccio）在义大利佛罗伦斯（Florence）布兰卡契小堂（Brancacci）的壁画，在此之前「躲过专家们的注意」。

直到2019年专家清点法国私人收藏，才鉴定出这幅画为米开朗基罗的作品。同年9月，这幅画被定为「法国国宝」，禁止离开法国领土长达30个月，让法国政府和博物馆有机会购买。 A4大小的这幅画，内容非常类似马萨乔壁画「新教徒的洗礼」（The Baptism of the Neophytes）中的人物，但佳士得古典大师画作部门专家阿斯汀（Stijn Alsteens）在佳士得官网指出，「这幅画不仅仅是临摹而已」。

阿斯汀说，「米开朗基罗让画中人物更健壮、更魁梧，更符合他的审美观，同时却也保持了人物脆弱的一面」，表现出男子在等待洗礼时「裸露与颤抖的模样」。

© 2022 AFP