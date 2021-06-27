类鸦片药物诉讼 娇生同意支付2.3亿美元与纽约州和解

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（法新社华盛顿26日电） 纽约州检察长詹乐霞（Letitia James）今天发表声明说，制药巨擘娇生集团（Johnson & Johnson）将会退出全美类鸦片药物业务，作为支付2.3亿美元与纽约州达成和解的一环。

根据声明，和解协议将让娇生解决它与纽约州的诉讼，纽约州在诉讼中指控娇生助长类鸦片药物泛滥危机。詹乐霞表示，娇生将分9年支付和解金。

倘若纽约州立法创设类鸦片药物和解基金，娇生可能也得于第一年另外支付3000万美元。

娇生仍在全美各地面临其他诉讼程序，包括目前正在加州进行审判的案件。

詹乐霞在声明中表示：「类鸦片药物泛滥在纽约州各地以及全美其余地区，对无数社区造成巨大损害，导致数以百万计民众仍然对危险且致命类鸦片药物成瘾。」

她又说：「娇生助长此灾害，但今天它们承诺退出类鸦片药物业务，不只是纽约州，而且是在全美各地。」

声明指出，那包括制造和贩售类鸦片药物。

2.3亿美元（约新台币64.3亿元）将在纽约州用来预防、治疗以及致力宣导有关类鸦片药物危险性。

娇生、普渡制药（Purdue Pharma）和其他药厂，被控鼓励医生过度开立类鸦片药物处方，即使他们明知这类药物具高度成瘾性。类鸦片药物原本仅保留给特别严重癌症病患使用。

自1999年以来，对类鸦片药物的依赖，促使更多使用者寻求更高剂量以及诸如海洛英或芬太尼（fentanyl ）等非法药物。芬太尼是强效类鸦片止痛剂，有很高致命风险，常被当作毒品使用。

自那时以来，全美约有50万人因药物过量致死。据美国疾病管制暨预防中心（CDC）估计，2020年约9万人死于药物过量，其中大部分涉及类鸦片药物。

© 2021 AFP