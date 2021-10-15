精神状态待估 挪威弓箭攻击嫌犯暂拘留医疗机构

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（法新社挪威孔斯贝格15日电） 挪威孔斯贝格镇（Kongsberg）13日发生弓箭攻击案，酿5死2伤。承认犯行的37岁丹麦籍男子布拉森心理健康问题引发各界疑问，挪威法院今天下令将他拘留在医疗机构。

皈依伊斯兰教的布拉森（Espen Andersen Brathen）据信思想变得激进，法官米卡森（Ann Mikalsen）裁定，先将他拘留4周，其中头2周完全对外隔离。

检方表示，有必要对布拉森进行全面的精神鉴定，来判定他能否在法律上为自身行为负责。这类鉴定可能需费时数个月。

布拉森的辩护律师纽曼（Fredrik Neumann）提到他客户的心理健康问题时说：「这表明了事情不尽然是人们预期那样。」

他告诉挪威报纸「世道报」（VG）：「完整的司法评估将会澄清这一点。」

布拉森今天没有出庭，他对于拘留要求并未提出反驳。

挪威当局曾表示，这起攻击事件似乎是恐怖主义行为，但也不排除凶手可能是精神不稳定者。

挪威警察安全处（PST）处长谢沃尔德（Hans Sverre Sjovold）昨天在记者会上表示：「毫无疑问的，这起案件看似是恐怖主义行为。但有必要继续加以调查，以查明嫌犯作案动机。」（译者：陈昱婷/核稿：张正芊）

© 2021 AFP