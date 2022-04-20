索中签安全协议掀波 索罗门总理：我们有睁大眼睛

（法新社雪梨20日电） 索罗门总理苏嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）今天表示，索国当局在「睁大双眼」的情况下与中国签署一项具争议的安全协议，但他拒绝透露何时公布相关内容。

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北京昨天证实已和索罗门群岛正式签署双边安全合作框架协议，引发美国和澳洲等索国盟邦强烈反弹，他们担心这可能为中国在南太平洋取得军事据点铺路。

苏嘉瓦瑞告诉国会，索、中两国官员已于「几天前」签署这项协议，还说这是索国的「荣幸和特殊待遇」，但他拒绝告诉反对派领袖何时将公开双方签署的协议版本。

索罗门群岛多年前曾公布与澳洲达成的双边安全协议。

上个月外流的中国版协议草案在太平洋地区引起震荡，特别是草案内容允许中国在索罗门群岛部署安全部队和海军船舰等措施。

协议草案的广泛措辞，引发美国和澳洲一连串外交表态，力图阻止索、中签署安全协议，但最终并未成功。

苏嘉瓦瑞说，与中国的协议「补足」了索罗门与澳洲的既有条约，他认为，索国若继续维持现状，将无法弥补「关键的安全漏洞」。

苏嘉瓦瑞说：「让我向各位保证，我们是在睁大双眼、以我国利益为导向的情况下，与中国达成一项协议。」

他要求所有「邻国、朋友与伙伴尊重索罗门群岛的主权利益」。

澳洲外交部长潘恩（Marise Payne）今天批评索罗门群岛「缺乏透明性」，且未与其他太平洋国家就这项协议进行磋商。

澳洲太平洋事务部长赛索嘉（Zed Seselja）上周代替潘恩访问索罗门群岛，要求苏嘉瓦瑞不要签署这项协议。

美国白宫印太事务协调官康贝尔（Kurt Campbell）与负责东亚和太平洋事务的国务院助卿康达（Daniel Kritenbrink）本周稍后将一同前往索罗门群岛。（译者：刘文瑜/核稿：李佩珊）

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