索罗门和中国草签安全协议 西方忧替中驻军铺路

（法新社索罗门群岛首都荷尼阿拉31日电） 索罗门群岛今天表示，该国已经和北京草签一项内容广泛的安全协议，西方盟邦忧心这项协议将替中国在这个南太平洋岛国建立首个军事据点铺路。

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索罗门总理办公室发表声明稿表示：「索罗门群岛和中华人民共和国官员今天草签一项双边安全合作框架协议。」

这项协议仍有待两国外长签署。

上周外泄的协议草案内容，详述了诸多措施，包括允许中国在这个太平洋岛国进行安全和海军部署。

其中一项提议是「中国可以根据其本身需求，并徵得索罗门群岛同意，在索罗门群岛进行船舰访问，执行后勤补给，中途停留和中转」。

这项协议也允许中国武警可以应索罗门群岛要求，至索罗门群岛维持「社会秩序」。

「中国部队」也将获准保护在索罗门群岛的「中方人员和重大计画」。

协议同时也载明，未经对方书面同意，任一方不得公开揭露这些任务。

长久以来，美国和澳洲担心中国可能在南太平洋建立海军基地，让中国海军将力量投射到中国国土外的远处。

中国的任何军事存在都可能迫使坎培拉和华府改变澳美在区域内的军事态势。

澳洲国防军（Australian Defence Force）联合作战司令（Chief of Joint Operations）比尔顿（Greg Bilton）中将今天表示，中国和索罗门的协议将改变澳洲在太平洋的军事行动计画。

索罗门总理苏嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare） 29日在演说中表示，「我们无意要求中国在索罗门群岛建立军事基地」。他还说，其他国家声称「我们无力管理主权事务，我们觉得这是非常无礼」。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

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