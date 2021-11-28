索罗门总理指控少数人捣乱想推翻他

（法新社索罗门群岛首都荷尼阿拉28日电） 索罗门群岛爆发反政府示威，要求总理苏嘉瓦瑞下台。苏嘉瓦瑞今天表示，示威行动是少数恶意人士为推翻他而一手策画，政府一定会向「煽动者」究责到底。

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延续3天的示威行动落幕后，苏嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）在向全国广播的演说中表示：「非常明显，最近的（示威暴乱）事件经过缜密计画与精心策画，企图以毫无根据的理由将我拉下台。」

他强调：「我想告诉全国人民，政府一向全心全意，没有什么能影响我们。我们绝对不能、也永远不会向少数人的邪恶意图低头。」

苏嘉瓦瑞说，以首都中国城为中心的暴力事件造成2500万美元（约新台币7亿元）的经济损失。该国经济受到COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情打击后，如今又失去1000个工作岗位。

苏嘉瓦瑞宣布，政府正制定重建计划，以协助受损商家回归正轨。

他也再度承诺，将针对身分不明的「煽动者」追究责任。「请大家放心，他们将面临法律的全面反击。随着调查持续进行，政府已展开逮捕行动，后续还会有更多人被捕。」

索国警方先前表示，已有100多人因涉入暴乱相关活动而被捕。

在这个拥有80万人口的太平洋岛国，许多人认为苏嘉瓦瑞政府非常腐败，且严重受制于中国和其他外国利益。

示威过程中，满腔怒火的民众甚至直接锁定苏嘉瓦瑞本人与政府机构发动攻击。在示威第3天（26日），苏嘉瓦瑞一处位于首都荷尼阿拉（Honiara）伦加（Lunga）地区的私宅遭到示威者纵火。

本月24日，示威群众也企图闯入国会大厦并四处纵火，造成一间警局与国会附近一间小屋部分遭到焚毁，荷尼阿拉随即开始实施宵禁。

© 2021 AFP