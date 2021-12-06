索罗门总理挺过不信任案 批台湾代理人幕后搞鬼

（法新社索罗门首都荷尼阿拉6日电） 南太岛国索罗门国会今天对总理的不信任投票未过，让总理苏嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）得以续任。他在全身而退后指控「台湾的代理人」策画索国政、经、社会近日一切的动荡与暴力。

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在苏嘉瓦瑞领导下，索罗门群岛2019年与台北断交转与北京建交。经过国会大半天冗长、火爆的激辩后，苏嘉瓦瑞最后在32票不同意、15票同意下，成功自不信任案脱身。

朝野国会议员辩论期间就贪腐、政变与外国势力介入等舌战，激烈程度呼应日前首都荷尼阿拉的街头暴力示威。上月底3天的骚乱让荷尼阿拉的中国城遭严重破坏，造成至少3死与数十栋建筑被毁，还得出动包括澳洲等邻国的警察人员前来维持秩序。

今天的不信任案投票前夕，来自澳洲、斐济、纽西兰与巴纽等国的武装部队，协助索罗门在滂沱大雨的荷尼阿拉市中心设立检查站，以防更多的动乱。

许多不满苏嘉瓦瑞的人都来自人口最多的马莱塔（Malaita）省，当地居民认为他们未获公平的资源分配，被中央政府所漠视，更对他2019年舍台北、就北京的外交转向耿耿于怀；马莱塔省长年与台湾关系密切。

苏嘉瓦瑞表示，2019年索国转与北京建交时曾有一场未遂政变，当时正是反对派与台湾密谋煽动暴乱。不过苏嘉瓦瑞没拿出确凿证据。

66岁的苏嘉瓦瑞在国会冗长辩论期间发表谈话，称「若要我下台，那也得透过法律程序与国会成员，绝不因台湾代理人叫嚣施压下辞职」。

© 2021 AFP