索罗门总理称遭受入侵威胁 澳洲呼吁冷静回应

（法新社雪梨5日电） 南太平洋岛国索罗门群岛总理苏嘉瓦瑞近日宣称遭到「入侵」威胁，并说他的国家被当成「挥舞手枪的婴儿」一般对待，澳洲总理莫里森今天则呼吁冷静回应。

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索罗门群岛上个月与中国签署安全协议后，即将在5月21日面对澳洲联邦大选的莫里森（Scott Morrison），即一直在跟批评政府外交政策的人士进行争论。

这项协议引起澳洲和美国的警觉，两国担心这可能会让北京当局在距离澳洲不到2000公里的南太平洋地区建立军事据点。

莫里森今天告诉记者：「当处理这些议题时，我们需要保持冷静和沉着。」

他指出，苏嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）跟北京当局签订这项「秘密协议」后，他对索罗门群岛和太平洋的安全感到忧心。

莫里森坚称，他旗下政府平等对待这个太平洋「家人」，但美国和澳洲对中索安全协议的批评激怒了苏嘉瓦瑞。

苏嘉瓦瑞3日告诉索罗门国会，「我们对于有关各方持续表现出缺乏信任感到遗憾」，并说这项协议「没什么好担心的」。

苏嘉瓦瑞在没有具体点名国家的情况下表示，索罗门群岛已受到一旦损及他国利益就将面对「军事干预的警告」。

苏嘉瓦瑞指出：「换句话说，议长先生，我们受到入侵的威胁，这很严重。」

他并说：「我们被当成拿着手枪四处走动的幼儿园学生一般对待，因此需要被监督，这是对我们的侮辱。」

© 2022 AFP