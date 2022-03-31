索罗门拟签约允中国驻军 密克罗尼西亚吁重新考虑

（法新社荷尼阿拉31日电） 索罗门群岛有意与中国签订安全条约，密克罗尼西亚联邦总统帕努埃洛已向索罗门群岛总理苏嘉瓦瑞发出恳切请求，敦促他重新考虑这项有争议的、「前所未有的」的条约。

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密克罗尼西亚联邦（Federated States of Micronesia）今天公布总统帕努埃洛（David Panuelo）30日写给索罗门群岛总理苏嘉瓦瑞的一封信，帕努埃洛在信中「对这项倡议中的安全条约表达严正关切」，理由是中美之间的紧张局势日益加剧。

帕努埃洛写道：「我担心的是，我们这些太平洋岛国将成为这些大国未来对抗的中心。」

这份广泛安全条约的草案上周外泄，引起美国、澳洲和纽西兰的挞伐，因为它将允许中国在索罗门群岛部署安全部队和海军。

索罗门群岛总理苏嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）29日发表慷慨激昂的演说，驳斥条约的批评者。他说，被其他国家「冠上不适合管理索罗门的主权事务，这非常侮辱人」。

在写给苏嘉瓦瑞的信中，帕努埃洛要求苏嘉瓦瑞考虑签署安全条约的长期后果，「就算不考量对全世界的影响 ，也要考量对整个太平洋地区的影响」。

他忧心太平洋地区在美中潜在冲突中受到「间接伤害」，认为这个地区可能会变成「成人玩耍的儿童游乐场」。

© 2022 AFP