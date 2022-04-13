索罗门拟签约允中国驻军 澳洲劝阻

（法新社雪梨13日电） 澳洲今天要求索罗门群岛总理苏嘉瓦瑞，不要和中国签订争议性的安全条约。索罗门群岛有意与中国签订这项条约，允许中国安全部队进驻。

广告 继续浏览后续

上个月外泄的这项安全条约草案引起区域内震撼，尤其是允许中国在索罗门群岛部署安全部队和海军船舰。

这触动了美国及其盟邦长久以来对中国在南太平洋建立海军基地的忧心，惟恐北京因此得以将海军军力投射到远离国界地区。

澳洲已派遣太平洋事务部长赛索嘉（Zed Seselja）出访索罗门首都荷尼阿拉（Honiara），面见了苏嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare），可见对这项条约日益忧心。

事后赛索嘉发表声明说，他曾有礼貌地要求苏嘉瓦瑞「考虑，不签署这项条约，并秉持区域开放和透明的精神，与太平洋大家庭协商，以符合我们的区域安全架构」。

「我们乐见苏嘉瓦瑞总理最近的谈话，称澳洲仍然是索罗门群岛首选的安全合作伙伴；也乐见他承诺，索罗门群岛绝不会被外国强权用来设置军事基地或其他军事机构。」

赛索嘉往访，是澳洲向索罗门群岛连连采取的最近一次外交争取行动。（译者：林沂锋/核稿：张佑之）

© 2022 AFP