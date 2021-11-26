索罗门群岛爆反政府示威 专家指地缘政治加剧危机

（法新社荷尼阿拉26日电） 索罗门群岛首都荷尼阿拉近日出现反政府示威，澳洲官员今天说，澳洲维和人员已抵达当地，负责确保机场、港口等地的安全。

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索罗门群岛总理苏嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）向外要求协助平息当地暴动，澳洲很快就在不到一天内派员前往部署。

澳洲内政部长安德鲁斯（Karen Andrews）告诉「天空新闻网」（Sky News），澳洲派出约100名军警到索国协助维护法治，昨天先遣23名澳洲联邦警察，已抵达荷尼阿拉，今天还会再派50人左右。

专家认为，地缘政治竞争正促使这场危机恶化。

澳洲智库「罗伊国际政策研究院」（Lowy Institute）太平洋事务学者索拉（Mihai Sora）说：「政治竞争不会在荷尼阿拉触发暴动。但境外强权一些讨好索国个别政治人物的举动，对一个已很脆弱又易受影响的国家来说，又进一步破坏了稳定。」

索拉告诉法新社：「当然，当下情况也是COVID-19防疫限制措施和紧急状态导致经济困境扩大的结果之一。任何开发中国家在疫情来袭前就要面对种种压力，疫情造成的健康和经济冲击只会雪上加霜。」

© 2021 AFP