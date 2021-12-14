索罗门警方逮捕反对领袖 在野指控政治动机

（法新社索罗门群岛荷尼阿拉14日电） 南太平洋索罗门群岛上月爆发造成死伤的暴乱，情势动荡，当地警方今天逮捕并指控带头的反对派领袖揆塔，而他的在野盟友指称，警方此举具有政治动机。

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法新社报导，联合党（United Party）党魁揆塔（John Kwaita）昨晚于自宅被武装警察逮捕，并遭控违反紧急防疫规定策动非法集会。

警方发言人告诉法新社：「警方已释放这名已获交保的嫌犯。」并说嫌犯「2022年2月将在荷尼阿拉中区地方法院（Honiara Central Magistrate）出庭应讯」。

索国上月底爆发反政府抗争，首都荷尼阿拉惨遭劫掠与纵火，造成6700万美元（约新台币18亿元）的损失，并且导致市区内的中国城区满目疮痍。

暴乱中至少3人丧命，大约200名由澳洲、斐济、纽西兰与巴布亚纽几内亚组成的维和部队，旋即进驻当地平息动荡。

这场抗争由反对总理苏嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）的在野党发起，苏嘉瓦瑞希望与北京的关系更紧密。

而索国人口最多的马莱塔省（Malaita）多位领袖不满苏嘉瓦瑞的统治，他们要求更独立自主并友台。

被捕的揆塔就是来自马莱塔省，本月稍早针对苏嘉瓦瑞的不信任案，他领导的两位联合党党籍国会议员投下赞成票，不过不信任案最终没有通过。

肯尼罗瑞（Peter Kenilorea）是反对阵营的国会议员之一，他今晚告诉法新社，乐见他的政坛盟友获释，但坚称揆塔被捕很「粗暴」。

他说：「我还是不禁觉得这些指控具有政治动机。」并说揆塔将反击警方的控诉并「捍卫自己的清白」。（译者：曹宇帆/核稿：陈正健）

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