索罗门证实王毅将访 美澳关切中对南太平洋意图

（法新社雪梨24日电） 太平洋岛国索罗门群岛（Solomon Islands）今天表示，中国外交部长王毅本周将赴索罗门群岛进行「里程碑」访问。在此之前，索中两国于上个月签署一项广泛的安全协议。

广告 继续浏览后续

王毅此行正值美国与澳洲高度关切中国在南太平洋的意图。

索罗门群岛政府今天发布声明，证实中方将到访。澳洲新任总理艾班尼斯（Anthony Albanese）也在今天宣誓就职。

索罗门总理苏嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）表示，中国外长将率领近20人代表团进行为期一天的访问，将成为两国关系的里程碑。

苏嘉瓦瑞说，他期待与北京这个「我们历史上非常关键时刻的重要发展伙伴」，进行富有成效的往来。

声明指出，中国外长将与索罗门签署「多项」协议；但未提到安全条约。

根据稍早一份外流的索中安全协议草案，内容包括允许中国海军部署至索罗门群岛的措施。索罗门群岛距离澳洲不到2000公里。

王毅将在索罗门群岛首都荷尼阿拉（Honiara）会见索国总理，并与索国外长马内列（Jeremiah Manele）举行联合记者会。

声明并未提及王毅到访的确切日期，只说预计在「本周稍晚」。

中国外长将访索罗门群岛消息曝光之际，正值美国、日本、澳洲与印度今天在东京举行「四方安全对话」（Quad）峰会。这场峰会的目的是要对抗中国在区域内日益增加的经济和军事影响力。（译者：纪锦玲）

© 2022 AFP