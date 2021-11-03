索莱尔全垒打石破天惊 3轰打下世界大赛MVP

（法新社休士顿2日电） 勇士今天7比0轰垮太空人，以4胜2败夺得世界大赛冠军。今天把球轰出球场的索莱尔，系列赛一共挥出3支全垒打，被选为世界大赛MVP。

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美国职棒大联盟MLB亚特兰大勇士今天于客场对上休士顿太空人的世界大赛第6战，靠索莱尔（Jorge Soler）3局上半飞出球场的特大号3分全垒打、史万森（Dansby Swanson）5上的大号两分炮、弗利曼（Freddie Freeman）7上的阳春弹，打得地主头昏眼花，加上佛里特（Max Fried）缴出6局0失分的优质先发，与后援的马切克（Tyler Matzek）、史密斯（Will Smith）联手完封太空人，最终7比0拿下胜利。

此役赢球，勇士以4胜2负成绩，继1995年后再度夺下世界大赛冠军，这是他们队史第4座世界大赛冠军。

赛后，索莱尔获选为世界大赛最有价值球员（MVP），他在这次世界大赛6场比赛都有出赛，20个打数打出6支安打，其中有3支全垒打，一共扫回6分打点。

世界大赛一共挥出3轰的索莱尔，追平1957年的汉克阿伦（Hank Aaron）、1991年的隆尼．史密斯（Lonnie Smith）、1995年的克列斯科（Ryan Klesko）所创下的队史纪录，成为勇士在世界大赛挥出3支全垒打的史上第4人。

索莱尔这次在世界大赛的3轰，每一支都别具意义。

世界大赛第1战，索莱尔成为史上第1个在世界大赛的1局上半，就挥出首打席全垒打的球员；第4战他击出世界大赛史上第4发代打全垒打，帮助勇士超前并获胜；今天他在两队0比0僵持时，挥出飞出球场的特大号全垒打，开启勇士赢球契机，并让球队最后顺利封王。

索莱尔这次获选为世界大赛MVP，是史上第2位有此殊荣的古巴球员。过去，同样来自古巴的耶南德兹（Livan Hernandez），曾在1997年佛罗里达马林鱼夺冠时、获选世界大赛MVP。

© 2021 AFP