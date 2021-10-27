索莱尔首局开轰杜瓦两分炮 勇士世界大赛首战胜太空人

（法新社休士顿26日电） 在索莱尔首局开轰、杜瓦3上补上两分炮后，今天一路领先的勇士，最终在世界大赛首战以6比2击败太空人。

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美国职棒大联盟MLB今天进行7战4胜制世界大赛的第1场比赛，此役亚特兰大勇士在客场挑战休士顿太空人，派出曾于2017年随太空人夺冠的莫顿（Charlie Morton）先发，太空人则由美国联盟冠军赛第5战先发8局只失1分的巴尔德斯（Framber Valdez）迎敌。

勇士这场比赛担任指定打击的开路先锋索莱尔（Jorge Soler），在1局上半相中巴尔德斯一记93.7英里的伸卡球，大棒一挥将球击成中左外野方向的首打席全垒打，让球队先驰得点，这让他成为首位在世界大赛第一战的1局上半挥出首打席全垒打的球员。1出局后阿比斯（Ozzie Albies）敲出安打后再盗上二垒，下一棒的莱里（Austin Riley）挥出中外野深远的二垒安打，让勇士2比0领先。

勇士2上再添1分，3上在罗沙里欧（Eddie Rosario）安打上垒后，杜瓦（Adam Duvall）挥出左外野方向两分全垒打，让球队5比0领先，也把太空人先发的巴尔德斯打退场，他今天只投2局，被打出两支全垒打在内的8支安打，丢掉5分都是自责分。

2下被一记强袭球击中腿部的莫顿，3下三振首名打者后因伤退场，他今天投2.1局，有3个三振、2次保送，被击出1支安打无失分。MLB官网稍后报导，经过X光检查，莫顿右腿有骨折的情况，勇士宣布接下来的世界大赛，莫顿都将缺席。

4下1出局后，塔克（Kyle Tucker）挥出二垒安打，他在古利尔（Yuli Gurriel）敲安后站上三垒，并利用麦克考米克（Chas McCormick）的内野滚地球回到本垒，让太空人追回1分，勇士则在8上靠高飞牺牲打拿下1分。

太空人8下首名打者阿尔瓦雷兹（Yordan Alvarez）挥出三垒安打，稍后靠着队友的内野滚地球跑回本垒得分，最终勇士以4之差击败太空人。

勇士左投明特（A.J. Minter）今天在3下临危授命，接替莫顿上场投球，此役他投2.2局，送出3次三振，没有任何保送，被击出3支安打丢掉1分自责分，后续的杰克森（Luke Jackson）、马切克（Tyler Matzek）、史密斯（Will Smith）都没有失分。

世界大赛第2战明天将继续在太空人主场进行，勇士预计推出例行赛14胜7败、防御率3.04的佛里特（Max Fried）先发，太空人则由本季8胜3败、防御率3.62的厄基迪（Jose Urquidy）迎战。

© 2021 AFP