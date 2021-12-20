索马利亚干旱1/4人口严重饥饿 联合国吁即刻奥援

（法新社奈洛比20日电） 联合国今天示警，东非的索马利亚深为干旱所苦，已连续3个雨季降雨不足，近1/4人口饱尝剧烈饥饿，未来几个月恐有30万名5岁以下幼儿严重营养不良，数百万人迫切需要粮食援助。

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联合国表示，这场危机预计会持续恶化，将有460万人在2022年5月前会迫切需要粮食援助，索马利亚30多年来从未有连续3个雨季降雨不足的窘境。

联合国一份声明中表示，由于粮食、用水和放牧土地短缺，已迫使索马利亚16万9000人逃离家园，预计人数会在6个月内达到140万。

近年来，自然灾害已取代境内冲突，成为索马利亚民众流离失所的主要原因，这个饱受内战蹂躏的国家是全球气候变迁冲击中首当其冲的国家之一。

联合国索马利亚人道事务协调官员阿布杜拉（Adam Abdelmoula）接受法新社访问警告说，「完美风暴」正在酝酿，未来几个月将有30万名5岁以下儿童面临严重营养不良的风险。

他说：「如果我们不及时帮助他们，他们就会死掉。」与此同时，联合国呼吁各国提供近15亿美元经费来帮助化解这场人道危机。

联合国表示，到2022年，索马利亚1590万人口中，近半数约770万人将需要人道援助和保护，一年间增加30%。

在索马利亚，每10人就有7人活在贫穷线以下，干旱摧毁了本已岌岌可危的生计，随着农作物减产、家庭失去牲畜的同时，还得面对严重的通货膨涨问题。

索马利亚人道事务和灾害管理部长迪里耶（Khadija Diriye）说：「如果没有立即的人道援助，索马利亚无论儿童还是成年人，很快就会开始死于饥饿。」（译者：陈怡君/核稿：陈政一）

© 2021 AFP