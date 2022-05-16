索马利亚总统选举 穆哈莫德击败法马乔二度当选

（法新社摩加迪休15日电） 索马利亚国会议员今天投票选举总统，结果由前任总统穆哈莫德（Hassan Sheikh Mohamud）击败现任总统法马乔（Mohamed Abdullahi Farmajo）当选。

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「非洲之角」索马利亚情势动荡，面临饥荒威胁与伊斯兰叛军作乱，总统选举延宕已久。

36位候选人参与这场马拉松式竞选，在电视实况转播下，国会官员计票结果出炉，穆哈莫德囊括214票，远远超过击败现任总统法马乔所需的票数。

法马乔的任期本应在去年2月届满，但总统选举因故拖延了一年多。

穆哈莫德曾于2012年至2017年担任总统，如今二度执掌政权，首都摩加迪休的民众举枪对空鸣响以示庆祝，许多人希望这次投票选举，能为一年多来的政治危机画下休止符。

在国会投票结果出炉后，穆哈莫德马上宣誓就职，并在全国演说时释出和解之意。

穆哈莫德在演说中提到法马乔说：「这确实值得称道，现任总统（法马乔）就站在我身旁；我们必须向前行，永不退却，我们必须疗伤止痛。」

法马乔则说：「欢迎我的兄弟、新总统穆哈莫德，盼他顺利挑起艰钜任务…我们将和他团结一起。」

索马利亚的国际盟邦过去一再警告，索国政治内讧导致选举延宕，这是种危险不利于对付青年党（Al-Shabaab）叛军。青年党过去10多年来一直发动叛乱想推翻政府。

索马利亚50年来从未一人一票选举总统，而是采取一种复杂的间接选举方式，先由州议会与部落代表选出国会议员，再由国会议员投票选出总统。

© 2022 AFP