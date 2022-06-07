索马利亚恐爆20多万人饥荒 联合国吁尽速援助

（法新社肯亚首都奈洛比7日电） 联合国（UN）6日警告，要阻止非洲东部国家索马利亚爆发饥荒，现在正与时间赛跑，因为破纪录旱灾造成当地逾21万人正处于饿死边缘。

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联合国数个机构所做的一份最新评估显示，索马利亚约710万人正在挨饿，接近总人口的一半；但其中受影响最严重的21万3000人，他们的情况悲惨且急迫。

索马利亚所处的非洲之角（Horn of Africa）地带已连续4个雨季雨量不足，下个雨季预估也会如此，导致从肯亚、衣索比亚到索马利亚遭逢40年来最严重旱灾，引发重大饥荒危机。

其中索马利亚的欠粮规模如此庞大、所需资金如此匮乏，援助团体正投入手中所有资源，致力避免2011年造成26万人死亡的饥荒重现。

世界粮食计划署（World Food Programme）驻索马利亚主任达鲁姆（El-Khidir Daloum）在声明中表示：「我们必须立即采取行动，防止发生人道灾难。」

「最脆弱人口的生命已经面临营养不良和饥饿的危险，我们不能等到宣告饥荒才采取行动。现在是和阻止饥荒发生赛跑。」（译者：张正芊/核稿：刘学源）

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