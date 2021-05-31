索马利兰改选国会与地方议会 选民踊跃投票

广告 继续浏览后续

（法新社摩加迪休31日电） 位于东非的索马利兰共和国今天举行国会与地方议会选举，登记选民超过100万人。当局表示，这次大选展现出动荡的非洲之角有能力举办和平的民主选举。

索马利兰的国会与地方议会改选，延宕多时终于登场，这也是全国与地方选举首次合并举行，据传一些投票所外大排长龙。

总统阿布迪（Muse Bihi Abdi）与两个在野党的领袖在首都哈尔格萨（Hargeisa）投下选票，并呼吁大家要守秩序。

阿布迪在官方推特（Twitter）帐号上写道：「索马利兰为和平而投票。这是我国人民与整个非洲之角（Horn of Africa）的荣幸。」

阿布迪的5年任期于2022年底结束，届时才会举行总统选举。

索马利兰法定成人年龄为15岁。这次选举，15岁以上选民将从近250名候选人中选出82席国会议员，还要从大约1000名候选人中挑出249席地方议员。

驻守哈尔格萨一处投票所的员警阿迈德（Dahir Ahmed）说：「这次选举竞争非常激烈，投票率很惊人。民众破晓前就开始排队，热情等待投票。维安很严谨…我们期待投票作业和平结束。」

索马利兰位于东非国家索马利亚的西北部，30年前宣布从索马利亚独立，未被国际普遍承认。

但索马利兰有秩序的选举和普遍投票权，与索马利亚构成鲜明对比。现在索马利亚虚弱的摩加迪休（Mogadishu）中央政府几乎无法统合全国，已有50年没举行一人一票的选举。

© 2021 AFP