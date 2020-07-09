白宮警告聯邦基金謹慎向中國投資 免被下一輪制裁牽連

美國白宮官員7月7日致信警告稱，美國就新冠疫情和香港國安法問題或計畫對中國出台進一步的制裁措施，因此勸告聯邦管理的鐵路職工退休基金不要對中國公司進行投資，以免屆時被制裁“殃及池魚”。

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美國國家安全顧問奧布賴恩(Robert C. O’Brien)和白宮國家經濟委員會主任庫德洛(Larry Kudlow)在給聯邦鐵路職工退休基金(U.S. Railroad Retirement Board)的一封信中說，其在中國的投資使退休人員面臨“不必要的經濟風險”，並向“引起重大國家安全和人道主義關切的公司”提供了資金，包括向中國軍方提供服務的公司。這兩名白宮高官表示，這是中國與世界其他地區關係的“不確定性越來越大的時代”，存在“一系列可能導致未來的制裁或抵制的問題，包括中國政府導致2019冠狀病毒病疫情在全球蔓延難辭其咎的行為、鎮壓香港民主”，以及其他因素。

據《紐約時報》報道稱，截至2018年底，美國聯邦鐵路職工退休基金管理着283億美元的資產，並在去年向約50萬領取者支付了福利。基金錶示，退休資產被投資於類似私營部門退休計畫的多元化投資組合，其中許多項目包含對中國的投資。今年五月，為590萬名職工管理着5940億美元資金的美國聯邦退休儲蓄投資委員會(FRTIB)在遭到白宮反對後，放棄了一項增加在華投資的計畫。據悉，白宮隨後於6月初成立了一個工作組來研究該問題，預計將在8月初向總統提出建議。

對此，白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)表示，這封信“是在保護國際人權的同時，保護美國養老金領取者免受輕率風險的總體行動的一部分”。他通過郵件評價說，“華爾街投資組合經理的決定，不應強迫美國投資者支持中共統治下的監視國家、皮包公司和軍事工業集團。”此外，庫德洛8日在接受福克斯新聞頻道專訪時，否認早前達成的美中“第一階段”貿易協議破裂的傳言。他表示，縱使美國和中國之間有很多糾紛，包括國家安全問題，例如不想鐵路退休基金在中國投資，因為牽涉欺詐、缺乏諮詢和國家安全問題，以及香港的國安法問題，不過華府仍然履行協議。

庫德洛又稱，對美國而言，7月1日生效的《美墨加協定》較美中“第一階段”貿易協議更為重要，因前者對汽車業、所有製造業及農業有強大推動作用，同時保障知識產權。他認為，《美墨加協定》是美國經濟在新冠疫後復蘇所需的良藥。