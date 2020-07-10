美國將禁止聯邦政府合同方使用華為等五家中企產品

路透社7月9日援引美國一位官員的話表示，特朗普政府計畫本周敲定監管規則，將禁止美國政府從使用五家中資企業產品的公司購買商品或服務。這五家公司包括華為、海康威視和大華等。

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這一規定涉及的中資企業包括華為、中興、海康威視、大華和海能達。報導指，其可能對那些向美國政府銷售商品和服務的公司產生廣泛影響，因為他們現在將需要證明自己沒有使用大華或海康威視的產品，即便這兩家公司是監控設備和攝像機的全球最暢銷品牌。而任何在日常運營中使用了上述5家企業的設備或服務的美國公司，將無法向美國政府出售產品或提供服務，除非能得到美國政府的豁免。

白宮管理和預算辦公室代理主任沃赫特（Russ Vought）在給路透社的一份聲明中表示，“我們國家面臨的來自中國等外國對手試圖滲透我們系統的風險是非常巨大的。”但他沒有對消息的真實性作出回應

根據美國政府問責辦公室的數據顯示，美國政府每年授予的合同金額超過5000億美元。而這項來自聯邦收購監管委員會的規定將於8月13日生效。鑒於這一規定對承包商的潛在影響，此前在實施和執行該規定的承包商群體中存在不確定性，但白宮方面明確表示，不會推遲執行該規定，而且可能很難獲得豁免。

透露消息的美方官員稱，美國政府將要求各機構在批准任何豁免之前先進行國家安全分析，而國會在法規中沒有明確這樣要求。其補充說，美國此舉目的不僅在於禁止使用中國產品的企業與政府合作，還意圖限制他們的影響力。該官員稱，這實際上是讓這些企業兩條路中二選一：要麼跟美國政府做生意，要麼就去跟中國企業做生意。