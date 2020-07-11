亞馬遜稱誤將TikTok應用警告發送給員工 民主黨再發安全警告

美國互聯網巨頭亞馬遜7月10日發布企業內部命令，要求員工刪除移動設備上的抖音國際版TikTok視頻共享應用程序，但在稍後又撤銷了這一舉措。

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亞馬遜10日早上在發給員工的內部信件中稱，要求員工必須立即從“可查看亞馬遜電子郵件”的移動設備中刪除應用軟件TikTok。不過公司的員工仍然可以通過電腦的瀏覽器觀看TikTok上的視頻。信件指，如果員工不在當天將其移動設備中的TikTok刪除，其將被禁止使用亞馬遜內部郵件。TikTok隨後發聲明指，亞馬遜在宣布這一決定前未曾與該公司溝通，並對亞馬遜表達出的擔憂感到不解。

美聯社報道稱，該命令發布後5個小時，亞馬遜又撤銷了該命令。“今天早上發給我們一些員工的電子郵件是錯誤的，”亞馬遜在一份郵件中稱，“我們現在對TikTok的政策沒有改變。”公司發言人傑西·安德森（Jaci Anderson）拒絕回答是什麼原因導致了最初的命令以及之後的更改。美國國務卿蓬佩奧7月6日透露，華盛頓正在考慮禁止中國社交軟件的使用，其中包括TikTok。

同樣在周五當天，美國民主黨全國委員會向旗下及相關機構發出警告，並指在使用TikTok時應採取額外的安全措施。民主黨全國委員會的安全團隊寫道，“我們繼續建議競選團隊成員不要在個人設備上使用TikTok。如果你使用TikTok進行競選工作，我們建議你使用另一個手機和賬戶”。

民主黨全國委員會曾於去年12月發放的一份備忘錄中建議其受眾不要使用TikTok。備忘錄稱，對“（TikTok）與中國的聯繫及向中國政府輸送數據的可能性表示擔憂”。據美國有線電視新聞網（CNN）報導，TikTok在美國下載數量已超過1億6500萬次。