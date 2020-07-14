受中國市場需求和智利疫情雙重影響，銅價繼續上漲

這個星期，倫敦銅價繼續上漲，其中的原因有兩個。一是中國經濟超預期復蘇後的市場需求，二是智利數千名銅礦工人感染了新冠病毒。

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倫敦銅價繼續延續之前的漲勢，星期一一度達到6547美元/噸，為2019年4月17日以來的最高水平，比今年最低價4371美元/噸漲了近 50 %。

其中的原因有兩個。一是中國經濟超預期復蘇，中國需求是銅價上漲的基礎性因素，中國對銅的需求約佔全球銅需求的40%，而銅主要用於家電生產、房地產裝修和電網建設，這些工廠生產活動的恢復，也促使其對銅的需求飆升。

另一個觸發銅價上漲的直接因素是作為全球最大的銅生產國智利數千名銅工人感染了新冠病毒。

周五(10日)智利工會對外宣布，Antofagasta旗下Zaldivar銅礦工人投票，99%的成員拒絕了集體薪資協議，並決定於7月15日舉行罷工。

智利政府為了保經濟，刻意淡化了對礦山的疫情控制。輕視病毒的後果就是，智利近期不僅國內疫情惡化，礦工感染率也在不斷上升。在最近幾周，隨着新冠病毒在智利全國各地蔓延，上千名礦工被感染，礦商們加強了安全條例，收緊了輪班模式並暫停了建設項目 。 智利下半年銅礦產量很可能出現收縮，疫情直接或間接造成的干擾可能超過10萬金屬噸。

同樣的外部環境下，秘魯等部分南美國家對礦山採取了嚴厲的隔離措施控制疫情，結果上半年產量收縮顯著，