歐盟國家暫停從阿根廷進口檸檬

6月底，歐盟國家從阿根廷進口的檸檬上面發現黑點黴菌。7月1日開始，阿根廷停止向歐盟國家出口檸檬。歐洲過去沒有這種檸檬黑點黴菌，所以想盡一切努力避免這種黴菌禍害歐洲，就暫停從阿根廷進口檸檬。暫停令將維持到2020年底。

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阿根廷是檸檬出口大國。2018年開始出現嚴重的經濟危機，新冠疫情更是讓那裡的經濟雪上加霜。本來阿根廷的桔子出口已經受到南非競爭對手的衝擊，檸檬出口成為阿根廷為數不多的幾個在雙重危機影響下仍然能夠盈利的行業之一。這次檸檬出口受阻，對阿根廷又是重重的一擊。

但是值得慶幸的是，歐洲市場受阻並不影響阿根廷把新鮮檸檬出口到其他國家。比方說，六月底，阿根廷第一次向中國出口檸檬，根據阿根廷政府的數據，預計出口量在130頓。中國市場對阿根廷來說很有前途。 不過目前的數量和歐洲市場還不能比，歐洲的阿根廷新鮮檸檬年進口量是12萬6千頓。

其實，阿根廷今年已經完成了大部分的對歐洲市場的檸檬出口，比例高達80%。現在阿根廷已經進入冬季，所以新鮮檸檬季節已經進入尾聲。另外阿根廷主要還是靠檸檬加工產品創彙，因為加工產品的附加值高，比方說濃縮檸檬汁和檸檬精油的價格就比較貴。阿根廷依然是世界檸檬衍生產品的第一生產大國和出口大國， 這些衍生產品大部分銷往美國。