消息人士：字節跳動投資者洽購TikTok 給出500億美元估值

路透社7月29日援引知情人士的消息報道指，字節跳動的投資者對抖音國際版TikTok的收購報價估價為500億美元，高於Snap等社交媒體平台。

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此前，英國《金融時報》曾於23日報道稱，紅杉資本（Sequoia）和泛大西洋投資（General Atlantic）等為首的美國私募股權投資基金正在評估收購TikTok大部分股權的可能性。《金融時報》援引的一位知情人士透露，收購完成後，字節跳動將失去投票權並只保留TikTok的少數股權。對此項收購傳言，TikTok回應表示不予置評。

分析指，被美國資本收購，是為了應對TikTok可能被全美封禁而提出的解決方案之一。美國國務卿蓬佩奧曾於6日表示，考慮到國家安全和隱私保護，特朗普政府計畫禁止包括TikTok在內的多個中國社交媒體應用程序。白宮經濟顧問庫德洛16日在接受美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）採訪時亦指出，由於美政府對TikTok處理數據安全性的擔憂日益加劇，他預計TikTok將從中國母公司字節跳動剝離出來，作為美國公司獨立運營。

TikTok近期在主要海外市場接連受挫於監管。6月30日，印度政府以國家安全的名義，封禁包括TikTok在內的59款中國背景App。被封禁前，TikTok已擁有六億印度用戶。7月28日，日本自民黨議員聯盟向政府發出建議，尋求制定新政策對一些App和中國開發的銀行系統等進行限制，宣稱以防止“用戶信息被泄露”。

根據第三方機構Sensor Tower 今年4月報告，TikTok全球下載量已突破20億次。在美國市場，TikTok累計下載量已超過1.65億次。2020年第一季度，抖音及TikTok的應用內購收入已經達到4.56億美元，其中，美國用戶貢獻了8650萬美元，佔19%，是中國之外內購收入最高的國家。

路透社的最新報道稱，字節跳動已經收到其投資方紅杉資本、泛大西洋投資的提議。知情人士透露，投資者對TikTok的估值是其2020年營收10億美元的50倍，可作為對比的是，Snap的市值是預期2020年營收的15倍，即330億美元。目前尚不清楚字節跳動創始人兼CEO張一鳴是否對該收購提議滿意。有知情人士稱，字節跳動管理層近期討論TikTok的估值，稱應高於500億美元。報道指，目前字節跳動本身的估值高達1400億美元，今年早些時候，獵豹移動出售了所持的字節跳動股權。

報道還引述其中一位消息人士的話稱，如果無法達成對整個TikTok的交易，字節跳動則僅將尋求降低對TikTok在美國業務的股份。目前尚不清楚這樣的交易將值多少錢，以及美國市場的TikTok將與其全球業務保持什麼樣的聯繫。消息人士表示，當下尚不確定字節跳動將同意任何交易。該公司被指正在推進結構變化，這將進一步使TikTok的美國業務脫離其全球的業務運營。其中一位消息人士稱，這些變化可能包括為TikTok成立一家新的控股公司和一個獨立董事會，不過該公司被指尚未做出任何決定。但字節跳動已經通過專門的團隊將TikTok從其其他應用程序的運營中分離出來。

TikTokCEO凱文·梅耶爾（Kevin Mayer）在周三的博客中重申，該公司致力於遵守美國法律，並允許專家觀察其審核政策及檢查驅動其算法的實際代碼。他補充說，“我們相信所有公司都應該向監管部門披露他們的算法、節制政策和數據流。”