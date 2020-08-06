在美上市中企若不符合審計要求 華盛頓或於2022年１月全面摘牌

自華盛頓方面消息，美國財政部及證券交易委員會(SEC)官員向特朗普總統提出建議，在2022年1月前，將在美國上市但不符合美國法律審計要求的中國企業全部摘牌。

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據路透社周四的報道指，特朗普早前委任財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）與證券交易委員會主席克萊頓(Jay Clayton)等高級官員參與工作小組，評估如何處置在美國上市但審計不符合要求的中國企業，並且為此撰寫報告。

與此同時，美國國會內也有越來越多的壓力要求對那些在美上市融資，卻不遵守美國審計要求的中國企業採取措施。美國會參議院在今年5月通過決議案，要求行政當局促使在美上市的中國企業必須遵守美國對上市公司提出的審計和管理規定。

一名財政部的官員表示，“我們只是在促進公平的競爭環境，使在美國上市的中國公司擁有與其他所有人相同的標準”。財政部官員周四就上述報告進度向路透社表示，小組將建議特朗普，要求美國上市的中國企業必須在2022年1月前，符合其他美國上市公司所達到的審計要求，即容許相應的監管機構，美國公眾公司會計監督委員會 (PCAOB)取得它們的審計報告。

這些公司被指還可以提供“共同審計”，例如，由美國母公司在中國的分公司負責對中國公司進行審計。 官員們說，但是，首次尋求在美國上市的公司將需要立即遵守這一方案。一名國務院官員表示，美方可能將廢除在2013年與中國兩家監管機關簽署的執法合作諒解備忘錄。

PCAOB長期以來一直抱怨中方沒有履行備忘錄指責，批准美方的信息請求，因為其對在美國交易所交易的中國公司的審計缺乏了解。該報告還建議要求美國證券發行人和註冊基金更多地披露在中國投資的風險，要求追蹤指數的基金進行更多的盡職調查，並就與中國投資有關的信託義務向投資顧問發布指導。