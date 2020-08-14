消息人士：美中原定周六貿易會談被推後

路透社周五援引一名消息人士的話報道指，美中貿易談判團隊原定在周六舉行的視頻會談因北京方面的日程安排問題被推後。雙方被指尚未確定新的會談日期。

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美國貿易代表萊特希澤和財政部長姆努欽按計畫應與中國副總理劉鶴，在８月１５日就兩國達成的“第一階段”貿易協議舉行視頻會談，以進行對該協議實施狀況的首次半年度評審。一名知情人士表示，由於中國共產黨高層在北戴河的開會仍在持續，因此與美方的會談也被推後。報導指，有關中共北戴河會議的具體時長和日期通常不為外界所知，儘管其一般於８月舉行。

消息人士稱，美中貿易團隊代表會談的延期並不反映雙方間達成協議的任何實質性問題。其並稱，“新的會談日期尚未得到敲定”。美國貿易代表辦公室並未就相關的質詢作出回應。報導還提及，根據美中兩國達成的這一協議，中方到目前為止距離完成在協議第一年中對美國商品的採購承諾還相差甚遠。依照協議內容，中方在今年應購買比２０１７年多出７７０億美元的美國商品，明年則應購買比２０１７年相比多出１２３０億美元的商品。

此前，白宮經濟顧問庫德洛曾在周四表示，特朗普政府對中國兌現第一階段貿易協議規定購買美國商品的進度感到滿意。“中國目前正在增加進口我們的商品--這對我們的農業是個很大的提振，”庫德洛當天在白宮對記者稱。他還引述了萊特希澤向特朗普彙報的相關內容。