面對追問 特朗普稱正考慮禁止更多的中國科技企業

美國總統特朗普8月15日在新澤西州貝德明斯特鎮的特朗普國家高爾夫俱樂部出席記者會時，當被問及“是否考慮禁止其他中國企業？比如阿里巴巴？”對此，他給予了肯定的答覆。

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據悉，來自彭博社的記者先是問特朗普，“你們對（抖音國際版）TikTok和微信採取了行動，你們還在考慮其他中國科技企業在美國的運營嗎？”特朗普回答說，“最重要的是華為，對嗎？華為不在這兒了，對吧。”他還補充提到歐洲國家和澳大利亞，稱自己告訴其他國家，“你們可以用華為，沒關係的，但這樣的話美國就不跟你們分享情報了。”隨後記者追問道，“你們還在考慮禁止其他具體的中國企業嗎？阿里巴巴？”特朗普回答說，“嗯，是的。我們正在考慮其他的，是的。”

此前，特朗普在14日晚剛剛簽署行政命令，明確禁止TikTok母公司字節跳動對美國視頻應用Musical.ly的收購，理由是可能殃及美國國家安全。特朗普還下令字節跳動在90天內出售任何使TikTok能夠在美國運營的有形和無形資產，並在剝離的同時銷毀從TikTok或Musical.ly應用獲取的所有美國用戶的數據。

此外，特朗普在記者會上談到了依照美中今年年初達成的“第一階段”貿易協議，中方已經購買了“歷史上最多”的美國玉米，並在上周對美國產的玉米進行了大幅採購。他介紹稱，中國購買的一系列美國農產品還包括大豆和牛等商品。特朗普聲稱，中方如此之舉是為了讓他保持高興。但他也重申，北京希望在即將到來的美國總統大選中拜登能當選總統，並稱“他們正在作着拜登的夢，他們希望這將成為現實，但我不認為其會如此發生”。

特朗普續指，不過是中國，伊朗的執政者們和其他許多的國家同樣希望拜登能成功上台。他表示，這些國家之所以希望拜登勝選是因為這樣他們就能“擁有美國”。特朗普說，“我可以告訴你的是，特別是中國將擁有美國，不能讓其發生”。