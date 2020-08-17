美國加強對華為獲取科技和芯片限制 38家關聯實體被加入實體清單

美國商務部8月17日宣布對中國電信巨頭華為以及被列入實體清單上，其在海外的關聯機構採取進一步的限制措施，並在受制裁的實體清單中增加了38個華為子公司。

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據悉，美國商務部的本次行動將擴大今年5月份宣布的限制措施，旨在防止華為在沒有特別許可的情況下獲得半導體供應 - 包括外國製造的使用美國軟件或技術開發或生產的芯片。美國商務部長羅斯(Wilbur Ross)在接受福克斯商業頻道採訪時表示，“新規則明確規定，任何使用美國軟件或美國製造設備的行為都是被禁止的，需要獲得許可。”美國政府5月出台針對華為的限制措施後，華為被指採取了一些規避措施。

對此，美國國務卿蓬佩奧發表聲明表示，美國國務院強烈支持商務部今天擴大其外國直接產品規則，這將防止華為通過替代芯片生產和提供現成的（OTS）芯片生產的工具從美國獲得的工具而規避美國法律。他在聲明中強調，華為一直試圖規避5月的美方限制。蓬佩奧稱，“我們不會容忍中共為破壞我們公民的隱私，我們企業的知識產權或全球範圍內下一代網絡的完整性所做的努力。”

消息人士指，華盛頓還將把華為在21個國家的38家關聯公司加入美國政府的制裁清單，這讓此類關聯公司總數增至152家，包括華為在北京、香港、巴黎、柏林和墨西哥城設立的單位。新的行動將立即生效，目的是攔阻華為規避美國出口管制的嘗試。

一名美國商務部官員告訴路透社記者稱，"這涵蓋了華為可能尋求從第三方設計公司購買現成設計的路徑"。該命令旨在 "確保外國生產的物品能夠受到有效的來自美國的監督"。一項單獨的新規則將規定，當名單上像華為這樣的公司 "作為購買者、中間收貨人、最終收貨人或最終用戶"時，經濟黑名單上的所有公司都需要獲得許可證。

美國商務部還在實體名單上單獨增加了四個華為設備組裝廠的地址，"這樣就不會有人不知不覺地將物品轉移到這些地點"。同時，美國政府不會再延長周五到期的華為設備用戶和電信供應商的臨時通用許可證，所有受影響的當事人現在必須為之前由臨時許可證授權的交易轉為提交許可證申請。此前，華為消費者業務CEO余承東在8月7日舉行的中國信息化百人會上表示，目前國內半導體工藝上沒有趕上，Mate 40 麒麟9000芯片，很可能成為麒麟高端芯片的最後一代。他談到，由於美國的制裁，華為領先全球的麒麟系列芯片在9月15日之後無法製造，將成為絕唱。

與此同時，羅斯在採訪中另談到，美國沒有對阿里巴巴採取任何正式行動。羅斯說，“現在我們正按照總統下達的行政命令行事，這給了我們幾周的時間來弄清楚如果（抖音國際版）TikTok沒有賣給微軟或其他美國公司，TikTok將被禁止做什麼，所以我們正忙着處理這些，目前還沒有針對阿里巴巴的任何正式行動。”美國總統特朗普則在15日出席記者會時，當被問及“是否考慮禁止其他中國企業？比如阿里巴巴？”對此，他給予了肯定的答覆。