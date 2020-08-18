特朗普承諾利誘美企將製造業崗位從中國搬回美國

美國總統特朗普周一誓言要在10個月內創造1000萬個就業機會，其中一個方法是為將製造設施從中國遷回美國的美國企業提供稅收抵免。

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特朗普在訪問明尼蘇達州期間對支持者表示，他的政府還將取消給予將業務外包給中國的企業的聯邦合同。在11月3日大選前，特朗普正尋求獲得更多選民的支持。特朗普在持續一個小時的講話中稱，“我們將給那些把就業機會從中國帶回美國的企業提供稅收抵免。”他並預計，美國經濟將從新冠疫情的衝擊中強勁反彈--當然前提是他連任總統。

特朗普向支持者們表示，“我們共同實現的不亞於一場經濟奇蹟，現在我們再來一次。”他強調，“我們建立了全球歷史上最偉大的經濟，現在我必須再做一次。”演講中，特朗普還提到近幾個月零售銷售增加的情況。但上周公布的數據顯示，美國7月零售銷售增長低於預期，因消費者減少購買機動車。隨着新增病例數呈螺旋式上升且失業補助減少，未來幾個月零售銷售或將進一步放緩。

據悉，特朗普政府正在多方面採取行動以重新平衡美中關係，其中包括對科技巨頭華為等中企實施限制，禁用抖音國際版TikTok等流行應用程序，頒布一系列行政令旨在確保關鍵產品在國內生產。他的行政當局利用“買美國貨”的要求和激勵措施，說服美國企業加強國內供應鏈，特別是藥品和醫療設備等關鍵物資的供應鏈。

特朗普表示，儘管遭遇疫情大流行，但他的減稅和其他措施正在加強美國經濟。他聲稱，政府計畫進一步減稅，並放鬆監管，以鼓勵更多國內投資。但他沒有詳細說明。特朗普說，“我們將結束對中國的依賴，我們將在本土生產關鍵的藥品和供應品。”而這顯然是指他上個月簽署的一項促進藥品和醫療設備生產的行政命令。