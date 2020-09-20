特朗普：概念上批准甲骨文、沃爾瑪與TikTok交易

美國總統特朗普9月19日向媒體表示，他已從概念上批准了商業軟件開發商甲骨文（Oracle）和零售業巨頭沃爾瑪（Walmart）與抖音國際版TikTok的交易，容許TikTok繼續在美國經營。

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特朗普告訴媒體說，“這筆交易已得到了我的祝福，如果他們能完成交易，這很好，如果他們完不成也不礙事。”特朗普說，“我在概念上（in concept）已同意了這筆交易”。按照外界對這筆交易了解的內容，甲骨文將成為TikTok在美國數據安全合規方面的合作夥伴。

TikTok母公司字節跳動在本周與甲骨文達成了一項協議，該協議將把TikTok的總部遷至美國，並給予甲骨文監督其在美業務的權利。而字節跳動將保留對TikTok的多數股權，其將更名為TikTok Global。特朗普指，新的TikTok 公司很可能會於得克薩斯州註冊。他還保證，這筆交易會確保安全問題，使其與中國或其他任何國家毫無關係。

TikTok發布的聲明中說，沃爾瑪也將參與這一交易。 TikTok表示很高興該交易獲得特朗普的批准，並提出計畫在美國新增2.5萬個工作崗位。而通過這項交易甲骨文和沃爾瑪將佔有TikTok上市前最高20%的股份。此外，這一交易不涉及TikTok的技術與算法轉讓。

不過，TikTok還將聯合多家公司，投資建立總額為50億美元的教育基金會，通過技術、在線視頻提升美國和全球教育水平。