日本政府或停止採購中國無人機以保護敏感信息

自東京方面消息，來自日本政府和執政的自民黨的消息人士近日透露指，日方可能將中國排除在向該國政府提供無人機的供應鏈之外，以強化對敏感信息的保護。這一舉措被指是東京當局為了加強日本國家安全suo'cai'q系列措施的一部分。

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路透社星期五援引六名日本政府和執政黨消息人士報道，這一決定主要出於對信息技術、供應鏈、網絡安全和知識產權的顧慮，這些擔憂在日本之外也在增加。報道指，但日本必須在這些擔憂與經濟對中國的嚴重依賴之間取得平衡，尤其是北京方面不斷加大對諸如商用無人機和安全攝像頭等敏感技術的出口力度。

日方還必須在中國與日本最親密的盟友美國之間日漸動蕩的關係中尋找平衡，在許多方面，包括科技領域，華盛頓與北京意見相左。一位日本政府高級官員說，“中國是一個大市場，對日本很重要。”該消息人士續稱， “另一方面，人們擔心先進的技術和信息可能會泄露給中國，並可能被轉用於軍事用途。”

據悉，日本防衛省擁有數百架無人機，其中部分是中國公司製造的。日本海上保安廳也擁有大約30架無人機，其中大多數都是中國製造的。這兩個部門則均表示，它們並未將中國產的無人機用於與安全相關的用途。其他日本政機構也使用中國製造的無人機。報道指，目前尚不清楚是否需要全部更換中國製造的無人機，但經過修改的日方政策指出，用於諸如例如刑事調查，基礎設施工作和緊急救援這些敏感工作的新無人機將必須確保安全，以防止數據泄漏並需要通過更嚴格的審查程序。

消息指，日方收緊的規定將於2021年4月生效。儘管政策中沒有提及具體任何國家的名字。但日方政府官員和執政黨人士透露稱，相關政策的確是考慮到中國的。據了解，日本政府推出的系列計畫包括去年頒布的針對外國人的新投資規則；自民黨的議員們也正在準備一項有關促進經濟安全的全面法律提案，該提案將於今年公布。此外，日本國家安全委員會於今年4月成立了一個部門，以研究包括先進技術等經濟問題，將如何影響其國家安全。

加強對無人機管制政策的支持者說，這並不是要振興本土的無人機製造商，而是要確保日本的安全。另一位日政府高級官員說，“日本將與中國保持外交關係，但我們將對敏感的技術和信息作出更加謹慎的應對。”對此，來自佐佐川和平基金會的高級研究員渡邊恆雄分析指，“我認為盟國將就關鍵技術進行討論，特別是可能給中國帶來軍事優勢的信息和技術。”據了解，日本政府已經撥出約3000億日元，以使其供應鏈多樣化，並希望通過政策鼓勵將生產鏈帶回國內，或將它們更多地轉移到東南亞其他國家來減少對中國的依賴。