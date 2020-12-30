歐盟貿易委員：投資協定價值超過歐元 歐洲議會要員：協定好不好議會說了算

中歐領導人12月30日宣布雙方在原則上完成了談判已久的中歐全面投資協定（CAI）。對此，歐委會執行副主席兼歐盟貿易委員東布羅夫斯基斯(Valdis Dombrovskis)通過推特表示，“該協定的價值不僅僅是歐元和歐分--它還鞏固了我們與我們最大的貿易夥伴之一的基於價值觀的歐盟貿易議程。”此外，歐洲議會國際貿易委員會主席朗格（Bernd Lange）指出，歐盟需要一個尊重基本價值觀並制定公平規則的協議。他表示，究竟該協議是否是實現這一變革的正確工具，將由歐洲議會來決定。

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針對雙方當天宣布完成的談判內容，東布羅夫斯基斯介紹稱，“中國此前從未給予貿易夥伴如此深遠的市場准入。中歐投資協定將：為歐盟企業在世界最大和發展最快的市場之一提供重大推動力；幫助他們在平等的基礎上經營和競爭；營造公平的競爭環境。”他續指，“該協議的價值不僅僅是歐元和歐分--它還鞏固了我們與我們最大的貿易夥伴之一的基於價值觀的歐盟貿易議程。”

東布羅夫斯基斯稱，“中歐全面投資協定將幫助我們促進歐盟的一些核心價值和目標，如氣候行動和可持續發展。”他在推特上介紹指，“中國首次同意就以下問題作出堅實的規定：《巴黎協定》的執行情況 ；批准國際勞工組織關於強迫勞動的基本公約； 執行機制，以確保承諾得到履行。”

東布羅夫斯基斯寫道，“歐盟和中國已經原則上批准了《全面投資協定》。這是一個真正的進步：長期以來，我們與中國的貿易和投資關係一直不平衡--這個協議糾正了這種平衡。”同樣就這一話題，歐洲議會貿易委員會主席朗格（Bernd Lange）表示，“貿易不是在真空中進行的。是的，我們需要一種更加平衡的經濟關係，但我們也需要一種尊重基本價值和制定公平規則的關係。該協議是否是實現這一變革的正確工具，將由歐洲議會國際貿易委員會和歐洲議會決定。”

朗格稱，“政治協議是達成協定的第一步，但遠非結論。該協議在歐洲議會投票之前無法生效--在此之前，我們將繼續深入和透明地分析和辯論幾個月。”他強調，“目前還沒有人簽署任何文書，距離批准還有很長的路要走。還有其他文書需要補充可能達成的協議，例如人權制裁製度。成員國採取行動的時候到了”。

根據歐盟程序規則，一旦執行機構歐盟委員會與他國達成貿易協議，需通過歐洲理事會和歐洲議會的共同同意才可以完整執行，其中歐洲議會國際貿易委員會將在歐洲議會的審議部分扮演參謀和先行表決作用。