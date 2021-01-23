任正非：美國仍是世界科技燈塔，不贊成片面提自主創新

中國電訊巨頭華為公司心聲社區1月22日刊登出，其創始人兼總裁任正非簽發的電郵講話，曝光了去年6月19日任正非以《星光不問趕路人》為題目的演講。講話中，任正非在當時表示，“不要因美國一時打壓我們而沮喪，放棄全球化的戰略。我不贊成片面地提自主創新，只有在那些非引領性、非前沿領域中，自力更生才是可能的；在前沿領域的引領性尖端技術上，是沒有被人驗證的領域，根本不知道努力的方向，沒有全球共同的努力是不行的。”

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講話中，任正非首先談了華為目前的困境：美國的制裁使華為全球化戰略不能完全實施，現在必須全面靠自己打造產品，這是華為的能力與戰略極大的不匹配，“逼着華為從小學生做起，而且要快速跳級再跳級到博士”。他說，“我們哪有這麼大的彈跳能力。我們既不是巧媳婦，也沒有米。”他續指，“我們是從九十年代搭上了數字化的列車，主要是依靠數學在電子技術上構建了優勢，獲得了產品與服務的成功，這只是信息領域的很小一部分。場景化應用我們不清楚未來是什麼，路更長、更難，我們只是萬里長征邁開了一小步。二十多年來我們聚集了全世界大量的數學家、天才、電子工程師……，加強與全世界頂尖的大學合作，僅僅在電子通信聯接技術領域剛剛有點突破，就像一塊大石板下面的小草，石板剛扳開一小會還沒有喘過氣來，又壓上了，現實給了我們的壓強是很大的。”

任正非指出，要堅持自強與國際合作來解決目前的困境，不要放棄全球化的戰略。他不贊成片面地提自主創新，他強調說，“只有在那些非引領性、非前沿領域中，自力更生才是可能的；在前沿領域的引領性尖端技術上，是沒有被人驗證的領域，根本不知道努力的方向，沒有全球共同的努力是不行的。”在人才戰略上，任正非提出，要堅決引進比自己更優秀的人，加強主官、主管的末位淘汰，加強專家的縱向流動及員工的橫向流動。要繼續招募優秀應屆生、卓越的科學家、天才的少年一同來參戰，要繼續激活全體員工的潛能，這種合力是不可估量的。他說，“公司並未到了生死關頭，不需要用血燒熱來鍊鋼。要沉着鎮靜，平平靜靜地干好本職工作，按部就班地前行。”

在薪酬體繫上，任正非稱，未來3-5年薪酬結構不會變化。在待遇政策不變的基礎上，晉陞下降機制逐步優化，素質要與貢獻結合起來考核，加強在戰火中選拔優秀員工的路線不動搖。在科學創新上，任正非表示，要敢於大膽突破。敢於將鴻蒙推入競爭，鯤鵬和昇騰的生態發展與軟件的開發決不停步。對未來科學的探索不停步，研發不停步，繼續勇往直前。他說，“不能以後生存下來了，卻看不見未來了。沒有明天了，這樣的生存是沒有意義的。”

任正非還特意談到，今天的人類繁榮與英歐美日的“燈塔”是分不開的，要尊重這些文明國家、尊重先作出貢獻的先輩。他說，“過去幾百年來，西方科技像燈塔一樣照亮了人類追趕的道路，不僅僅是飛機、火車、汽車、輪船、收音機、卡拉OK……；也不僅僅是歐拉公式、拉格朗日方程、傅里葉變換、門捷列夫元素周期表……；也不僅僅是貝多芬、歌德、米開朗基羅、托爾斯泰……；他們對人類文明進步的貢獻，是我們敬仰的”。他說，“在美歐日俄……等國的燈塔照耀下，整個世界都加快了追趕步伐。今天的人類繁榮與英歐美日的‘燈塔’是分不開的。我們要尊重這些文明國家、尊重先作出貢獻的先輩。孔子都二千多年，我們還不是在尊孔嗎？”

任正非稱，“今天我們已積累到一定程度了，也想要學習在無人區點亮5G的燈塔，作出我們應有的貢獻，回報世界給我們的引導，讓我們的光輝也照亮大家共同前行。當我們嘗試邁出第一步，剛剛擦亮一根火柴，企圖點亮一座燈塔時，就受到美國的不理解，不理智的一棒打下來，一開始我們還真以為是我們合規犯了什麼錯誤，在自查自糾；接着第二棒、第三棒又打下來，一棒比一棒狠，我們才知道是要打死我們，並不是小羊在上游喝了什麼水。求生的慾望，使我們振奮起來了。全體員工表明了，‘寧可向前一步死，決不後退半步生’。”他強調，“美國仍然是世界的科技燈塔，華為仍然要一切向先進的人學習。”

演講中，任正還提出，Marketing不要空談，不要產生一些專為上面寫報告的高薪階層，要走上前線，支撐勝利，創造利潤，各產品線、各地區部不要盲目地爭奪第一。他說，“我們是一個科技集團，更是一個商業集團，成功的標誌還是在盈利的能力，沒有糧食，心會發慌。”市場上將過去的中央集權制改為對一線授權，“讓聽得見炮聲的人來決策。” 對於戰略研究院，任正非稱，“不要你們考慮公司的財力”，要積累起領先世界產品的要素能力與技術能力。他談到，不能等過幾年活下來了，卻看不見方向了，那活下來的意義是什麼呢？“那你們是罪人。”

美國新總統拜登是否延續特朗普政府時期，對中國半導體產業的高壓政策受外界關注。彭博社本周報道說，荷蘭光刻機生產商阿斯麥總裁兼CEO溫寧克（Peter Wennink）表示，由於荷蘭政府仍然沒有下發出口許可，阿斯麥至今還不能向中國出口該公司的最尖端產品——極紫外（EUV）光刻機。報道評論指，儘管過去兩年美國對華為的限制美中對峙中最受關注，但阿斯麥事件實際上對中方是否有能力實現科技自力更生具有更大的意義，只要中國必須進口前沿技術，它仍然容易受到貿易限制的影響。