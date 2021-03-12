德聯邦工業聯合會：德企在中國面臨的最大風險是政治因素

德國聯邦工業聯合會（BDI）3月11日就中國兩會期間政府工作報告內容發表分析文件。該組織總幹事約阿希姆·朗（Joachim Lang）分析指，“中國經濟政策對技術和經濟獨立目標的日益嚴格的導向，使全球合作在角度上變得更加困難。”德國聯邦工業聯合會稱，由於中國政府沒有履行進一步開放經濟的承諾，歐盟應該採取更強硬的方式以保護歐洲企業免受中國不公平貿易行為的影響。

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德國聯邦工業聯合會是德國工業和工業相關服務提供者的核心組織。其代表德國40個行業協會和10多萬家公司，約800萬名員工。近年來，中國已經成為德國最重要的貿易夥伴，向中國出口的德國製造商品幫助這個歐洲最大的經濟體緩衝了新冠疫情大流行以來對其國內的影響。

朗表示，通過對中國第十四個五年規畫的分析，德國工業界忽視了（中方）真正改變走向開放和市場經濟的明確信號。他說，“一個成功的夥伴關係只有在互惠原則和建立公平競爭環境的基礎上才能發揮作用。”他提出，北京方面必須做更多的工作來兌現其開放經濟的承諾。

朗指出，雖然歐盟通過中歐全面投資協定與中方在建立更為平衡的經濟關係中取得了一些進展，但該協定也顯示出雙方合作的局限性。他強調，“歐盟必須繼續走多管齊下的道路，將中國視為合作夥伴、競爭對手和系統性對手”。

朗談到，德國工業界希望歐盟通過實施強有力的反補貼機制和完成國際政府採購機制的工作，加強對中國不公平貿易行為的防禦性措施。他補充說，歐盟應該與美國和日本在這方面密切合作。德國聯邦工業聯合會還向北京方面表示府，其人權記錄可能會損害未來的商業關係。

朗說，“新疆的人權狀況和香港的政治局勢給政治和經濟關係帶來了壓力”。他補充說，“中國在香港的強硬立場和新疆的局勢已經在削弱成功批准歐盟投資協定的前景”。德國聯邦工業聯合會的報告最後提到，“目前德國企業在中國以及與中國的商業前景面臨的最大風險是政治因素。人權狀況：新疆和香港的人權狀況，使香港、新疆的關係緊張。”

報告續指，“歐盟和美國：美國政府已經實施了制裁，歐盟目前正在起草一項新的供應鏈法，這可能導致與中國的緊張關係加劇。台灣問題和南海問題也出現了風險熱點。在這裡，中國政府不屈不撓的強硬路線，留給我們的空間越來越小。”報告指，“妥協的解決方案：因此，地緣政治和意識形態衝突可能會繼續影響我們的生活。因此，會繼續影響德國的經濟利益。”