經合組織改選秘書長 澳洲黑馬接棒

總部位於巴黎的經濟合作與發展組織（OCDE）改選秘書長，勝出的澳大利亞前聯邦金融部長科爾曼被認為是本次選舉的一匹黑馬。他可能是得益於經合組織想要更大程度地向亞洲開放。

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本台RFI法文網周六（2021年3月13日）刊文報導說，飽受環保組織批評的澳大利亞前聯邦金融部長科爾曼（Mathias Cormann），其立場被認為是氣候變化懷疑論者。儘管如此，科爾曼面對瑞典籍的歐盟前貿易專員馬爾姆斯特倫（Cécilia Malmström），成為墨西哥人古里亞（Angel Gurria）的繼任者。

澳洲前金融部長科爾曼，由於其在氣候變化問題上的立場，原本不是這一競選的熱門人選。多個環保非政府組織曾在選前聯名致函經合組織表達對這位現年51歲的澳洲前部長感到不安。綠色和平組織（Greenpeace）甚至譴責科爾曼在擔任澳洲部長期間，對氣候領域造成的可怕後果。

法廣存檔圖片 - Image d'archive RFI: Mathias Cormann, ancien ministre australien des Finances, succède au Mexicain Angel Gurria au poste de secrétaire général de l'Organisation de coopération et de développement économique. © REUTERS - DENIS BALIBOUSE 路透社

但與氣候變化作鬥爭，尤其是通過稅務槓桿應該是科爾曼在經合組織這一富人俱樂部任內的工作中心。經合組織成員國佔世界國民生產總值的60%。科爾曼可能受益於經合組織想要更大程度地向亞洲開放。

澳洲前聯邦金融部長科爾曼的出生地是在比利時。他出生後的第一語言是德語。高等教育就讀於比利時魯汶天主教大學法律專業，之後加入了一項與英國之間的交流項目，最後定居於澳大利亞。他於2007年當選參議員，先後在澳洲聯邦內閣中多次擔任部長職務。