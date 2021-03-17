銠價暴漲刺激盜竊汽車催化轉化器

銠是一種稀有的鉑系金屬，價格現已暴漲至黃金的14倍。由於車尾排氣管的催化轉化器含有銠金，這在北美，尤其是在美國和加拿大催生了一種新的黑灰產業：盜竊汽車催化轉化器。

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本台RFI法文網周三（2021年3月17日）在«原材欄目»（la chronique des matières premières）刊出記者Marie-Pierre Olphand的最新報導，介紹稀有金屬銠（Rhodium）在國際原材市場上價格飛揚，刺激北美地區頻發盜竊汽車排氣管催化轉化器的不法活動。

汽車環保缺銠不可

如果你的車子發出劈里啪啦的聲音，這就是發動機排氣管失去了催化轉化器的跡象。那就有可能是國際原材市場上稀有金屬銠價格飛揚的非直接後果之一。銠金如同鈀金（Palladium）屬於稀有的鉑系金屬，市場需求80%以上的訂單來自汽車工業。而且隨着各國對汽車製造商環保要求的不斷提高，對銠金的需求也在不斷增長之中。銠對清潔車輛的污染煙霧特別有效，而且到目前為止，還沒有替代品。

盜賊為銠窺探車底

每個排氣管催化轉化器內所含的銠金不到0，1克，上周的市場行情是一盎司（28，35克）近3萬美元。本周起略有回落，跌至2萬4千美元，但依然是黃金價格的14倍。這就是騙子和小偷窺探車底的動機。

美國去年頻發竊案

據«華盛頓郵報»(Washington post)報導，美國在2020年發生了數以千計的汽車催化轉化器被竊案。過去幾周，加拿大媒體也報導說，發生數百宗類似盜竊案。案發地點有停車場ˎ 修理車間，甚至是在新車經銷商。

法廣存檔圖片：銠金的價格在最近幾個月因南非礦業活動不振而飆升。 Image d'archive RFI : le prix du rhodium ont été dopés ces derniers mois par une activité minière chamboulée en Afrique du Sud. © ©REUTERS/Ilya Naymushin 路透社

供應緊俏價格高企

法國地質調查局（BRGM）的專家分析認為，今年，市場上的銠金供不應求，價格應該繼續相對維持在高位。銠金的價格在最近幾個月因南非礦業活動不振而飆升。

南非決定銠金市場

2020年的經常斷電讓人印象深刻，英美鉑金公司（Anglo American Platinum）的一個鑄造廠曾故障數月之久，再加上疫情。這就是為何銠金市場價格不斷升溫。銠金每年的產量為20噸至25噸左右。法國地質調查局的最新數據顯示，南非現在占銠金產量的82%。這就是為何銠金小市場十分依賴南非。