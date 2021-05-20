"中國正在成為奢侈品的世界第一大市場"

法國《世界報》日前發表了，法國雷恩商學院研究員Fu-Mei Chuang女士的一篇文章，指出，歐洲的奢侈品行業越來越依賴於走在網絡購物前沿的中國客戶。以下是文章內容。

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5月初舉行的上海購物節，對國際主要的奢侈品品牌來說，是在正在成為全球第一大奢侈品市場的國家裡的一個消費新亮點。

雖然2020年，奢侈品在歐洲的銷售，因新冠疫情而崩潰（下降了36%），但是在中國市場卻有了前所未有的增長。2019年至2020年期間，中央帝國用於購買名酒、珠寶、手錶、香水、服裝和品牌鞋等奢侈品的金額增加了45%。

主要的平衡已經迅速地改變了。迪奧或芬迪等高端時尚品牌現在有近40%的銷售額來自中國，2021年年初看起來是同樣充滿希望的。奢侈品在中國的這種桀驁不馴的銷售增長有一下幾種解釋。

在很長一段時間內，受健康危機影響較小的中國，經濟活力在歐洲之前恢復，這使得擴展迅速的上層中產階級能夠滿足自己的購物熱情。根據《福布斯》雜誌最近公布的世界富豪榜單，中國一半的人口現在屬於中產階級，而北京的億萬富豪比世界上任何其他城市都要多。

直到2020年，向富有的中國人推銷商品並不需要在中國本土出售。這些中國的新興中產階級購買的奢侈品有四分之三是在中國境外實現的。正是由於新冠危機發生後，國際運輸交通的關閉，令這些渴望歐洲奢華遊客的頻繁往來戛然而止。

新趨勢

精品店和百貨公司，尤其是法國的精品店，因為這一空隙而大受影響。代購也是如此。這種專業買家，通過在巴黎，米蘭或是倫敦為有錢的客戶購買物品來賺錢。這一新興行業，在疫情之前就增長強勁：這些買家能夠選擇最 "時髦 "的，最符合他們客戶願望的產品，提醒顧客可以取悅他們的新品，為他們談判價格，並確保交貨和售後服務。

這些獨立工作者的作用在中國的奢侈品業是至關重要的。他們依靠中國使用最多的社交網絡--微信，創建了眾多關於產品的聊天記錄。通過這一渠道他們與顧客及同行交流，關注新品，並設法找到能讓他們的有錢顧客夢想成真的包或是鞋。這裡可以打賭，他們的工作不會隨着疫情的消失而消失。

至於國際知名的奢侈品品牌，很有先見之明的通過創建專賣網站，或是依靠中國網絡銷售巨頭，及早投資數碼技術，而得以勝出。

例如，每月有5億多消費者會上網瀏覽如天貓這樣的中國電商平台，在那裡，最高端的品牌產品現在擁有自己的世界，新品成倍地增加，給客戶一種獨有的感覺，站在時尚和創新前沿的印象。

芬迪創建了一個沉浸式遊戲，來讓網友發現意大利首都的名牌。又譯華倫天奴的瓦倫蒂諾（Valentino）提供一個三維虛擬商店。喬治-阿瑪尼的美妝(Giorgio Armani Beauté)通過增加技術，讓人無需離開座椅就能在線進行口紅試色。卡地亞則在網上聚集了不少於80萬名中國的有錢人，進行了一場珠寶首飾特賣，在短短的時間內，面對年輕的讓人難以置信的顧客，輕鬆賺取了1300萬歐元。

2020年，40%的中國人在網絡銷售網站上觀看了類似的 "現場直播 "的這種活動，有時甚至是由真正的明星主持。與2019年相比，相關的購買量業翻了一番。

最後，應該是整個奢侈品行業受到這些新趨勢的影響。在國際層面上，這是疫情導致的，在2019年和2020年之間，網絡銷售奢侈品的份額已經翻了一番。但是今天，中國人更為先進，正在引領潮流。貝恩公司預測，到2025年，數碼將成為全球奢侈品的主要銷售渠道。