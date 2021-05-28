涉強迫勞動 美國禁止從一家中國漁業公司進口海鮮

美國國土安全部下屬的海關與邊境保護局（CBP）5月28日宣布，針對大連海洋漁業集團（Dalian Ocean Fishing Co., Ltd.）的產品發布了禁止進口的暫扣令。該部門稱，有可信信息表明大連海洋漁業公司在捕魚作業中存在強迫勞動。

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美國國務院當天發表聲明稱，“美國法律禁止進口用強迫勞動製造的產品。今天的行動有助於阻止侵犯人權的人從強迫勞動中獲利。這也是美國採取措施解決有害捕撈行為的另一個例子。2020年，美國國務院撤銷了十多個與人口販運有關的非法、未報告和無管制捕撈活動的同謀者的簽證。”聲明續指，“國務院2020年人權報告中描述了關於中國漁船使用強迫勞動的報告。該報告指出，其他中國公司虐待被強迫勞動的移民工人。這些工人被迫每天工作18至22小時，經常從事非法、未報告和無管制的捕撈活動。”

聲明稱，“他們被禁止離船，同時面臨饑餓、通信受限、醫療服務不足、有辱人格的生活和工作條件、身體虐待和基於債務的脅迫。勞工部同樣報告說，在中國的遠洋捕魚船隊中廣泛使用強迫勞動。”聲明表示，“美國將促進對那些利用強迫勞動剝削個人以獲取利潤的人的問責，我們將與我們的國際夥伴合作，以確保無聲者得到傾聽和保護。”

美國國土安全部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）通過另一份聲明說，“剝削工人的公司在美國沒有立足之地。強迫勞動生產的產品不僅剝削工人，而且傷害了美國企業，讓消費者接觸到不道德的購買行為。這項暫扣令將確保我們繼續保護在遠洋漁業工人的人權，同時維護我們的國家和經濟安全。”

美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）當天還在推特上寫道，“美國不會容忍美國供應鏈中的強迫勞動。這就是為什麼海關與邊境保護局採取行動，阻止從被發現從事殘酷和不人道勞動的整個中國漁船隊進口海產品。”